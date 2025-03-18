Це не просто будинок, а цілий комплекс, який продають за 1,95 мільйона доларів. Його створив колишній художник Disney, розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com.

Зверніть увагу Знаменитий "будинок-пиріг" знайшов нового власника: сусіди на нього вже не скаржаться

Будинки немов зійшли з кадрів "Володаря перснів"

Химерні дахи, кам'яні стіни, склепінчасті стелі та різьблені меблі створюють атмосферу країни гобітів, про яку писав Джон Толкін. Там немає звичних прямих кутів чи типових дверних ручок. Зовні будинок нагадує печеру, а всередині здається, що це каюта морського капітана.

Комплекс вміщує дев'ять будівель, де налічується десять спалень і дев'ять ванних кімнат. Інтер'єр у кожному з будинків дуже цікавий: кухня в стилі галери, мотузки замість дверних ручок і навіть затишний бар у дусі класичного пабу.

Інтер'єр загадкового житла / Фото Brandon Lee

Створив і реалізував цей проєкт художник та тесля Лоуренс Джозеф. Митець розпочав роботу в 1940-х роках і завершував аж до своєї смерті в 1991 році. Згодом комплекс визнали історичною пам'яткою культури Лос-Анджелеса.

Колись там жив відомий актор

Будинок гобіта розташований неподалік від студій Sony та Amazon MGM Studios. Колись там проживав відомий актор Нік Нолті, якого тричі номінували на премію "Оскар". Отож химерна нерухомість має навіть зв'язок із Голлівудом.

Комплекс продають "як є", тобто з усіма меблями та технікою. Ставки довкола також належатимуть новому власникові.