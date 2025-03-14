Ціна угоди склала 350 тисяч доларів. І хоч на вигляд будинок дивний, та й жити там не зовсім зручно, покупець довго не думав, розповідає 24 Канал, посилаючись на UPI.

Зверніть увагу Зовні цей будинок дуже простий, але його інтер'єр вразив усіх: що всередині

Чому сусіди довго жалілися на "будинок-пиріг"

Будинок, зведений у 2003 році, спочатку викликав невдоволення сусідів. Місцевим здавалося, що своєю нестандартною архітектурою він псує вигляд вулиці. Та з часом люди визнали його унікальність, і будинок навіть став місцевою визначною пам'яткою.

За площі в 1600 квадратних футів (148,6 квадратного метра) його найвужча частина становить лише три фути (0,3 квадратного метра) завширшки.

Будинок вміщує дві спальні: одну на верхньому поверсі, а іншу – в підвалі, а також дві повні ванні кімнати. Поруч з будинком є сарай для зберігання речей і стоянка, розрахована на чотири авто.

Який будинок усередині: відео

Будинок показали в телешоу

Американське телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon вирішило зняли мінісюжет про "будинок-пиріг". Тоді ще тривала пандемія коронавірусу, тому ведучий пожартував, що це "єдина річ в Америці, яка залишилася худою під час карантину".

Адміністрація села Дірфілд опублікувала відео з телешоу в соцмережах, визнавши будинок "місцевою архітектурною перлиною".

Незвичайне житло досить часто змінювало власника. Історія продажів показує коливання його вартості: у 2004 році його продали за 300 тисяч доларів, у 2007-му – за 284 500 доларів, у 2020-му – за 260 тисяч, а в 2021-му – за 295 тисяч доларів.