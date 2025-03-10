Інтер'єр будинку схожий на затишне місце, де гравці збираються за випивкою. Там навіть є бар з атмосферою справжнього пабу, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.

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Будинок зі справжнім баром

Оголошення про продаж будинку розмістили на популярній онлайн-платформі в Британії Rightmove. Його вартість – 400 тисяч фунтів.

Справді унікальне бунгало з чотирма спальнями, мансардним вікном, у дуже популярному місці в безпосередній близькості від парку Лок і автомагістралі М1,

– мовиться в оголошенні.



Вітальня з більярдним столом / Фото Wilby's

Тікток-блогер під назвою Housing Horrors, який робить огляди на оголошення цікавих будинків, звернув увагу на це бунгало.

Отже, у нас є вітальня, але вони фактично перетворили її на повністю розірваний бар. Якби я побачив цю фотографію поза контекстом, я б щиро повірив, що це маленький Wetherspoons (мережа пабів у Британії – 24 Канал) у селі чи маленькому містечку,

– поділився блогер.



Барна стійка / Фото Wilby's

Інтер'єр 70-х

Бар не єдине, що здивує потенційних покупців. Тут майже кожна кімната в стилі 1970-х років. Особливо привертають увагу старомодна кухня та ванна кімната.

Я відчуваю, що цю ванну кімнату справді потрібно поставити в музей чи щось подібне, тому що через 20 – 30 років ми ніколи не побачимо таких ванних кімнат,

– зазначив автор відео.



Крихітна ванна кімната зі старомодною плиткою / Фото Wilby's

Друга ванна кімната в будинку набагато сучасніша, як і менша вітальня. Та здебільшого там переважає старомодний дизайн.