Інтер'єр будинку схожий на затишне місце, де гравці збираються за випивкою. Там навіть є бар з атмосферою справжнього пабу, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.
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Будинок зі справжнім баром
Оголошення про продаж будинку розмістили на популярній онлайн-платформі в Британії Rightmove. Його вартість – 400 тисяч фунтів.
Справді унікальне бунгало з чотирма спальнями, мансардним вікном, у дуже популярному місці в безпосередній близькості від парку Лок і автомагістралі М1,
– мовиться в оголошенні.
Вітальня з більярдним столом / Фото Wilby's
Тікток-блогер під назвою Housing Horrors, який робить огляди на оголошення цікавих будинків, звернув увагу на це бунгало.
Отже, у нас є вітальня, але вони фактично перетворили її на повністю розірваний бар. Якби я побачив цю фотографію поза контекстом, я б щиро повірив, що це маленький Wetherspoons (мережа пабів у Британії – 24 Канал) у селі чи маленькому містечку,
– поділився блогер.
Інтер'єр 70-х
Бар не єдине, що здивує потенційних покупців. Тут майже кожна кімната в стилі 1970-х років. Особливо привертають увагу старомодна кухня та ванна кімната.
Я відчуваю, що цю ванну кімнату справді потрібно поставити в музей чи щось подібне, тому що через 20 – 30 років ми ніколи не побачимо таких ванних кімнат,
– зазначив автор відео.
Крихітна ванна кімната зі старомодною плиткою / Фото Wilby's
Друга ванна кімната в будинку набагато сучасніша, як і менша вітальня. Та здебільшого там переважає старомодний дизайн.