Интерьер дома похож на уютное место, где игроки собираются за выпивкой. Там даже есть бар с атмосферой настоящего паба, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.
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Дом с настоящим баром в доме
Объявление о продаже дома разместили на популярной онлайн-платформе в Британии Rightmove. Его стоимость – 400 тысяч фунтов.
Действительно уникальное бунгало с четырьмя спальнями, мансардным окном, в очень популярном месте в непосредственной близости от парка Лок и автомагистрали М1,
– говорится в объявлении.
Гостиная с бильярдным столом / Фото Wilby's
Тикток-блогер под названием Housing Horrors, который делает обзоры на объявления интересных домов, обратил внимание на это бунгало.
Итак, у нас есть гостиная, но они фактически превратили ее в полностью разорванный бар. Если бы я увидел эту фотографию вне контекста, я бы искренне поверил, что это маленький Wetherspoons (сеть пабов в Британии – 24 Канал) в селе или маленьком городке,
– поделился блогер.
Интерьер 70-х
Бар не единственное, что удивит потенциальных покупателей. Здесь почти каждая комната в стиле 1970-х годов. Особенно привлекают внимание старомодная кухня и ванная комната.
Я чувствую, что эту ванную комнату действительно нужно поставить в музей или что-то подобное, потому что через 20 – 30 лет мы никогда не увидим таких ванных комнат,
– отметил автор видео.
Крошечная ванная комната со старомодной плиткой / Фото Wilby's
Вторая ванная комната в доме гораздо современнее, как и меньшая гостиная. Но в основном там преобладает старомодный дизайн.