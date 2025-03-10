Интерьер дома похож на уютное место, где игроки собираются за выпивкой. Там даже есть бар с атмосферой настоящего паба, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.

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Дом с настоящим баром в доме

Объявление о продаже дома разместили на популярной онлайн-платформе в Британии Rightmove. Его стоимость – 400 тысяч фунтов.

Действительно уникальное бунгало с четырьмя спальнями, мансардным окном, в очень популярном месте в непосредственной близости от парка Лок и автомагистрали М1,

– говорится в объявлении.



Гостиная с бильярдным столом / Фото Wilby's

Тикток-блогер под названием Housing Horrors, который делает обзоры на объявления интересных домов, обратил внимание на это бунгало.

Итак, у нас есть гостиная, но они фактически превратили ее в полностью разорванный бар. Если бы я увидел эту фотографию вне контекста, я бы искренне поверил, что это маленький Wetherspoons (сеть пабов в Британии – 24 Канал) в селе или маленьком городке,

– поделился блогер.



Барная стойка / Фото Wilby's

Интерьер 70-х

Бар не единственное, что удивит потенциальных покупателей. Здесь почти каждая комната в стиле 1970-х годов. Особенно привлекают внимание старомодная кухня и ванная комната.

Я чувствую, что эту ванную комнату действительно нужно поставить в музей или что-то подобное, потому что через 20 – 30 лет мы никогда не увидим таких ванных комнат,

– отметил автор видео.



Крошечная ванная комната со старомодной плиткой / Фото Wilby's

Вторая ванная комната в доме гораздо современнее, как и меньшая гостиная. Но в основном там преобладает старомодный дизайн.