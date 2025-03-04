Вопрос о назначении здания даже задал знаменитый актер Том Хэнкс, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Lad Bible. В 2017 году он опубликовал в твиттере фотографию этого небоскреба с подписью: "Это самое страшное здание, которое я когда-либо видел! Что происходит внутри?".

Обратите внимание В Париже одну 13-метровую комнату превратили в полноценную квартиру: вот результат

Почему небоскреб без окон

Сооружение является частью сети коммуникационной инфраструктуры AT&T. До цифровой эпохи оно служило ключевым узлом телефонной связи, где происходило физическое переключение звонков между абонентами.

В здании размещали мощные телефонные коммутаторы и другое телекоммуникационное оборудование, а оно не нуждалось в естественном освещении. К тому же отсутствие окон усиливало уровень безопасности.

Небоскреб с названием 33 Thomas Street выделяется даже среди подобных объектов. Здание было спроектировано как одно из самых защищенных в мире. Поскольку оно еще и выполнено в строгом стиле брутализм, то имеет действительно немного жуткий вид.

Небоскреб без окон на Манхэттене / Фото LOCALIKE New York

Какие слухи существуют вокруг здания

В 2016 году поговаривали, что небоскреб якобы использует американское Агентство национальной безопасности (АНБ) как секретный центр слежения под кодовым названием TITANPOINTE.

В свое время бывший инженер AT&T рассказал, что внутри небоскреба расположен "большой шлюзовой коммутатор", обрабатывающий международные звонки и интернет-трафик. Тогда же появились предположения, что небоскреб играет важную роль в программах глобальной слежки США.

Любители теорий продолжают фантазировать, называя здание секретной базой правительства, "логовом вампиров" и даже "штабом инопланетных ящеров".