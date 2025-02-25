Котедж з однією спальнею продають аж за 235 тисяч фунтів стерлінгів (287,8 тисячі доларів). Там є лише найнеобхідніше для життя без будь-яких вигод, розповідає 24 Канал, посилаючись на Lad Bible.

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Який вигляд має "Ляльковий будиночок"

У будинку є спальня, кухня, ванна кімната, а також крихітні вітальня і передпокій. Майбутнім власникам доведеться змиритися з відсутністю місця для зберігання речей і саду. Ділянка є лише спереду будинку, але вона крихітна. Звідти частково відкривається вигляд на море.

Перевагою "Лялькового будиночка" рієлтори називають відсутність податку на утримання ради. Агенти називають житло "чарівно вузьким і характерним", зазначаючи, що місця там більше, ніж здається з фото.

Крихітна вітальня / Фото Rightmove

Цікаво, що за дослідженнями Кембридзького університету, британські будинки загалом вважаються найменшими в Європі. Тому крихітні помешкання не є дивиною для місцевих. Щоправда, їхня вартість не перестає дивувати навіть британців.

Вузький коридор / Фото Rightmove

Чому така висока ціна

Будинок у приморському місті насправді є унікальним об'єктом нерухомості. Якщо глянути на фото, то можна помітити, що він збудований на місці вузького провулка між двома повноцінними будинками.

За останні десятиліття ціна на це житло значно зросла. Відомо, що у 2006 році його купили за 127 тисяч фунтів, а вже у 2020 році – за 195 тисяч фунтів. Теперішня ціна у 235 тисяч фунтів лише підтверджує тенденцію стрімкого подорожчання нерухомості у Великій Британії.