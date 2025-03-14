Цена сделки составила 350 тысяч долларов. И хотя на вид дом странный, и жить там не совсем удобно, покупатель долго не думал, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на UPI.

Обратите внимание Внешне этот дом очень простой, но его интерьер поразил всех: что внутри

Почему соседи долго жаловались на "дом-пирог"

Дом, возведенный в 2003 году, сначала вызвал недовольство соседей. Местным казалось, что своей нестандартной архитектурой он портит вид улицы. Но со временем люди признали его уникальность, и дом даже стал местной достопримечательностью.

При площади в 1600 квадратных футов (148,6 квадратного метра) его самая узкая часть составляет всего три фута (0,3 квадратных метра) в ширину.

Дом вмещает две спальни: одну на верхнем этаже, а другую – в подвале, а также две полные ванные комнаты. Рядом с домом есть сарай для хранения вещей и стоянка, рассчитанная на четыре авто.

Какой дом внутри: видео

Дом показали в телешоу

Американское телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon решило сняли минисюжет о "доме-пироге". Тогда еще продолжалась пандемия коронавируса, поэтому ведущий пошутил, что это "единственная вещь в Америке, которая осталась худой во время карантина".

Администрация села Дирфилд опубликовала видео с телешоу в соцсетях, признав дом "местной архитектурной жемчужиной".

Необычное жилище довольно часто меняло владельца. История продаж показывает колебания его стоимости: в 2004 году его продали за 300 тысяч долларов, в 2007-м – за 284 500 долларов, в 2020-м – за 260 тысяч, а в 2021-м – за 295 тысяч долларов.