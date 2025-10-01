Про це повідомляє 24 Канал, з посиланням на відео у мережі Tik Tok.

Як виглядає "золота" квартира?

Квартира розташована у престижному житловому комплексі Regent Hill. Вона має п’ять кімнат і загальну площу 350 квадратних метрів. Усе оздоблення виконане в позолоті: від декоративних елементів і стін до ванної кімнати.

Усередині дизайн просто вражає:

Декоративні елементи з сусального золота,

Італійські шкіряні меблі,

Стелі з ліпниною,

Розкішні картини,

Шикарні люстри,

Балкон з панорамним видом на Дніпро,

Величезні спальні з персональними ванними кімнатами.

В Києві продають розкішну квартиру: дивіться відео.

Інтер’єр миттєво став предметом обговорень у TikTok. Користувачі жартують, що це справжній "Пшонка-стайл", натякаючи на показне багатство. Деякі дивуються розкоші, інші ж критикують за надмірність.

Яка ж вартість такої розкоші?

Власники оцінили апартаменти у 3 мільйони доларів. Це більше ніж середня ціна розкішної вілли біля моря. За даними сайту з продажу нерухомості Geoln, менш ніж за два з половиною мільйони доларів ви вже могли стати власником вілли площею 400 квадратів в Іспанії.

Однак є й інший варіант – квартиру можна орендувати за 12 тисяч доларів на місяць.

