Про це повідомляє 24 Канал, з посиланням на відео у мережі Tik Tok.
Дивіться також Який вигляд має квартира в Києві, яку здають в оренду всього за 8 тисяч гривень
Як виглядає "золота" квартира?
Квартира розташована у престижному житловому комплексі Regent Hill. Вона має п’ять кімнат і загальну площу 350 квадратних метрів. Усе оздоблення виконане в позолоті: від декоративних елементів і стін до ванної кімнати.
Усередині дизайн просто вражає:
- Декоративні елементи з сусального золота,
- Італійські шкіряні меблі,
- Стелі з ліпниною,
- Розкішні картини,
- Шикарні люстри,
- Балкон з панорамним видом на Дніпро,
- Величезні спальні з персональними ванними кімнатами.
В Києві продають розкішну квартиру: дивіться відео.
Інтер’єр миттєво став предметом обговорень у TikTok. Користувачі жартують, що це справжній "Пшонка-стайл", натякаючи на показне багатство. Деякі дивуються розкоші, інші ж критикують за надмірність.
Яка ж вартість такої розкоші?
Власники оцінили апартаменти у 3 мільйони доларів. Це більше ніж середня ціна розкішної вілли біля моря. За даними сайту з продажу нерухомості Geoln, менш ніж за два з половиною мільйони доларів ви вже могли стати власником вілли площею 400 квадратів в Іспанії.
Однак є й інший варіант – квартиру можна орендувати за 12 тисяч доларів на місяць.
Яку ще розкішну нерухомість продають в Україні?
В Одесі продають будинок площею 400 квадратів метрів за 299 000 доларів, що можна порівняти з вартістю невеликого приватного літака або автомобіля преміумкласу.
Він розташований на впорядкованій зеленій вулиці з асфальтом і цегляним парканом, поєднаним із кованими елементами.