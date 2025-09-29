Який вигляд має така квартира та як вона облаштована, 24 Канал розповідає з посиланням на огляд у тіктоці від Міністерства нерухомості.
Читайте також У Львові в оренду здають крихітну квартиру: вражає, скільки вмістили на кількох квадратах
Який вигляд має квартира в Києва за 8 тисяч гривень у місяць?
На ринку оренди житла столиці нещодавно з'явилася пропозиція винаймати помешкання всього за 8 тисяч гривень у місяць. Йдеться про квартиру на правому березі
Розташоване житло на першому поверсі. У передпокої є місце для зберігання речей. У ванній нещодавно робили ремонт, перед заселенням попередніх орендарів. Тепер там є новий бойлер та повноцінна велика ванна.
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
У кухні фартух вистелений плиткою-мозаїкою. Є холодильник і нова пральна машина. У спальні розмістили два дивани, які розкладаються. Також там є телевізор і шафа для зберігання речей.
Такий вигляд має бюджетне житло в Києві: дивіться відео
Зауважимо, що відповідно до даних порталу ЛУН станом на кінець вересня 2025 року оренда однокімнатної квартири в Києві в середньому коштує 18 тисяч гривень, що на такому ж рівні, як було пів року тому. За двокімнатне житло в місяць доведеться викладати 26 тисяч гривень (падіння ціни на 4%), за трикімнатне – 42 тисячі гривень (ціна не змінилася).
Які ціни на оренду квартир у містах України?
Щоб орендувати однокімнатну квартиру в Тернополі, щомісячно потрібно витрачати в середньому 11 тисяч гривень – ціни залишаються стабільними вже пів року. Двокімнатне житло обійдеться приблизно в 14 тисяч гривень, а трикімнатне – 15 тисяч. За останній час вартість оренди таких квартир зросла на 15% і 16% відповідно
Оренда квартир в Одесі коштує в середньому 12 тисяч гривень за однокімнатне житло, 16 тисяч – за двокімнатне та 21 тисячу – за трикімнатне. Ціна оренди значною мірою залежить від району: найбільше доведеться заплатити в Приморському, тоді як у Пересипському – найнижчі тарифи.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові сягнула 19 тисяч гривень на місяць – це на 12% більше, ніж шість місяців тому. Двокімнатне житло обійдеться у 23 тисячі гривень, а трикімнатне – у 29 тисяч. За останнє півріччя ціни в цих категоріях зросли на 17% та 26% відповідно.