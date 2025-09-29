Який вигляд має така квартира та як вона облаштована, 24 Канал розповідає з посиланням на огляд у тіктоці від Міністерства нерухомості.

Який вигляд має квартира в Києва за 8 тисяч гривень у місяць?

На ринку оренди житла столиці нещодавно з'явилася пропозиція винаймати помешкання всього за 8 тисяч гривень у місяць. Йдеться про квартиру на правому березі

Розташоване житло на першому поверсі. У передпокої є місце для зберігання речей. У ванній нещодавно робили ремонт, перед заселенням попередніх орендарів. Тепер там є новий бойлер та повноцінна велика ванна.

У кухні фартух вистелений плиткою-мозаїкою. Є холодильник і нова пральна машина. У спальні розмістили два дивани, які розкладаються. Також там є телевізор і шафа для зберігання речей.

Такий вигляд має бюджетне житло в Києві: дивіться відео

Зауважимо, що відповідно до даних порталу ЛУН станом на кінець вересня 2025 року оренда однокімнатної квартири в Києві в середньому коштує 18 тисяч гривень, що на такому ж рівні, як було пів року тому. За двокімнатне житло в місяць доведеться викладати 26 тисяч гривень (падіння ціни на 4%), за трикімнатне – 42 тисячі гривень (ціна не змінилася).

Які ціни на оренду квартир у містах України?