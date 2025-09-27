За даними ЛУН, однокімнатні квартири зросли в ціні на 50% за останні пів року. Двокімнатні – подорожчали на 37%, а вартість трикімнатних помешкань майже не змінилася, розповідає 24 Канал.

Скільки коштує оренда в Одесі у вересні?

Середня вартість однокімнатних квартир – 12 тисяч гривень, двокімнатних – 16 тисяч гривень, а трикімнатних – 21 тисяча гривень. Ціна великою мірою залежить від розташування житла. Ось скільки коштує винаймати однокімнатне житло за районами:

Приморський – 14 000 гривень;

Київський – 9 500 гривень;

Хаджибейський – 8 000 гривень;

Пересипський – 6 500 гривень.

Вартість двокімнатного житла у вересні така:

Приморський – 17 000 гривень;

Київський – 13 000 гривень;

Хаджибейський – 9 000 гривень;

Пересипський – 8 000 гривень.

Ціни на трикімнатні квартири такі:

Приморський – 26 000 гривень;

Київський – 12 500 гривень;

Пересипський та Хаджибейський райони – даних для підрахування середньої вартості замало.

До речі, за даними OLX, ціни схожі. Орендувати однокімнатну квартиру в середньому коштує 11 тисяч гривень, двокімнатну – 15 тисяч гривень, трикімнатну – 20,7 тисячі гривень.

Які ціни на купівлю житла?

У новобудовах ціни продовжують зростати. Це пов'язано зі стабільним попитом, подорожчанням будматеріалів та з дефіцитом робочої сили.

Ціни на квадратний метр, за словами рієлторки Яни Васильєвої, зараз такі:

Приморський район – від 1 200 до 1 600 доларів за квадрат;

Київський та Пересипський райони – від 950 до 1 500 доларів за квадрат.

На вторинному ринку квартири дорожчають не так стрімко, як на первинному. Рієлторка простежила, що однокімнатна в хрущовці Приморського району коштує від 45 тисяч доларів. У Хаджибейському районі ціна нижча, але однаково доведеться віддати щонайменше 40 тисяч доларів.

У Київському та Пересипському районах однокімнатні квартири коштують від 36 тисяч доларів (9 – 16-поверхівки).