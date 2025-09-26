Особливо шукачі житла звертають увагу на житло в центральних районах. Та навіть там існують винятки, розповіла експертка та власниця агентства нерухомості Галина Пархомюк, розповідає 24 Канал з посиланням на Finance.ua.

Де в Києві орендарі не хочуть жити?

За словами експертки, ринок оренди в Києві неоднорідний. Наприклад, на Троєщині ціни практично не зросли, а на Лук'янівці – навіть впали. Галина Пархомюк каже, що це пов'язано з постійними ракетно-дроновими атаками і прильотами. Попит впав, а за ним і ціни.

Лук'янівку зазвичай не хочуть орендувати: квартири місяцями стоять вільними навіть зі зниженою ціною,

– пояснила київська експертка з нерухомості.

Галина Пархомюк також зазначила, що ринок оренди відреагував і на постанову уряду щодо виїзду частини молодих чоловіків за кордон. Квартири, де проживали орендарі 20 – 22 років, звільнилися.

Це мало зворотний ефект, якщо поріванювати із зростанням попиту перед навчальним і робочим сезоном. Така ситуація дещо збалансувала кількість пропозицій та запитів у вересні.

Оренда в центральних районах подорожчала: які тепер ціни?

Як розповіла рієлторка Ірина Седляр, у вересні винаймати однокімнатну квартиру з ремонтом коштує:

Печерський район – від 28 до 35 тисяч гривень;

Шевченківський район — від 25 до 30 тисяч гривень;

Голосіївський район – від 20 до 25 тисяч гривень.

Аналітика ЛУН також свідчить про таку орієнтовну вартість. На Печерську середня ціна – 35 тисяч гривень, у Шевченківському районі – 25 тисяч гривень, а в Голосіївському – 20,9 тисячі гривень.