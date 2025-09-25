Про це повідомила голова парламентського комітету з питань державної влади та очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у своїй колонці для "Новини.LIVE", інформує 24 Канал.

Що відомо про соціальну оренду, яку планують запровадити?

Йдеться про законопроєкт "Про основні засади житлової політики". Відповідно до нього в Україні планують запровадження моделі соціальної оренди, яка вже давно діє у країнах ЄС. Люди, які потребують покращення житлових умов, зможуть орендувати квартири з державного чи комунального фонду на пільгових умовах. У деяких випадках держава навіть повністю покриватиме орендну плату.

Ставка соціальної оренди буде формуватися за спеціальною формулою, в основі якої – реальні доходи родини. Для деяких категорій громадян оплата може бути навіть нижчою за витрати на утримання житла. В середньому, очікується, що соціальна оренда коштуватиме приблизно 65% від ринкової ціни оренди житла.

За даними ЛУН, станом на кінець вересня 2025 року найбільше на однокімнатну квартиру йде в Ужгороді – 83% від середньої зарплати, а також жителів таких міст: Луцька – 73%, Івано-Франківська – 71%, Львова – 69%, Києва – 67%. Натомість найменше на оренду помешкання витрачають жителі Харкова – 18%. Аби винаймати дво- чи трикімнатні квартири, грошей доводиться витрачати ще більше.

До того ж щороку проводитимуть перевірку доходів наймачів. Якщо протягом двох років сім'я стабільно перевищує визначений дохідний поріг, це стане підставою для розірвання договору оренди, щоб інструмент залишався цільовим і дістався тим, хто його дійсно потребує.

Звідки братимуть гроші на ініціативу?

За словами Олени Шуляк, основою для соціальної оренди стануть державний і муніципальний житлові фонди. Частину фондів хочуть сформувати через інвентаризацію наявних об'єктів, зокрема недобудов, які вигідніше добудувати або реконструювати, ніж зводити житло з нуля. До програми також можуть долучатися приватні власники житла – держава пропонуватиме їм податкові пільги, як це практикується у країнах ЄС.

Планують, щоб для деяких українців оренда житла не перевищувала третини доходу / Фото Pexels

Гроші, які сплачуватимуть орендарі за соціальне житло, направлятимуть до спеціального револьверного фонду, з якого надалі фінансуватимуть розширення житлового фонду. Контроль за прозорістю процесів забезпечить єдина інформаційно-аналітична система у сфері житлової політики.

Усі паперові списки переходять у цифрову чергу – людина подає заявку онлайн, вносить перелік необхідних для системи даних, бачить рух черги, яку неможливо буде пересувати вручну,

– наголосила нардепка.

Шуляк підсумувала, що ухвалення законопроєкту – це не лише внутрішній пріоритет, а й частина міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility, за якою держава має отримати 50 мільярдів євро допомоги. Це, за її словами, означатиме перехід до прозорих правил замість хаосу, довгострокові інвестиції замість точкових латок. Люди зможуть повернути собі відчуття дому, що є найціннішою інвестицією у відновлення країни.

Як пояснила Олена Шуляк, законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики" має стати рамковим документом, які задає стратегічні стандарти у сфері житлової політики. За словами нардепки, над документом працюють максимально уважно, щоб фінальний текст був чітким, узгодженим і здатним працювати на практиці.

Які проблеми є на ринку житла в Україні та як їх хочуть вирішити?

Раніше Олена Шуляк розповіла, що в Україні понад 90% угод щодо оренди житла укладаються без офіційного оформлення. На перший погляд, це здається вигідним для обох сторін: орендодавець уникає податків, а орендар платить менше. Однак така "економія" може дорого обійтись у разі конфлікту, виселення або надзвичайної ситуації. Без офіційного договору сторони фактично позбавлені правового захисту.

У межах реформи пропонують кілька важливих змін, які мають зробити ринок оренди більш прозорим і привабливим для власників житла. Зокрема, хочуть знизити ставку податку на доходи від здачі житла в оренду. Також передбачене повне звільнення від оподаткування у випадках, коли житло надається внутрішньо переміщеним особам. Крім того, власників можуть звільнити від обов’язку подавати податкові декларації в таких ситуаціях, а для обліку доходів запровадять спрощену систему.