Якщо ці зміни ухвалять, це може суттєво скоротити обсяги тіньової оренди та зміцнити правовий захист як орендодавців, так і орендарів. Про це повідомила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк під час ефіру телемарафону, інформує 24 Канал.

Які є проблеми на ринку оренди житла?

За словами Шуляк, понад 90% угод з оренди житла в Україні укладають неофіційно.

На перший погляд, така практика виглядає вигідною: орендодавець не сплачує податки, а орендар платить менше. Але в разі конфлікту або надзвичайної ситуації неофіційна оренда може спричинити серйозні проблеми.

Без укладеного договору орендар не має юридичного права на:

компенсацію у разі пошкодження або втрати житла;

реєстрацію місця проживання;

отримання допомоги від держави.

Ризикує і власник житла: у випадку суперечки з орендарем він також позбавлений правового захисту. В результаті страждають обидві сторони – і та, що орендує, і та, що здає житло.

Як наголосила Шуляк, Міністерство розвитку громад та територій уже працює над відповідними змінами до Податкового кодексу. Ключова мета – знизити податковий тиск і стимулювати легалізацію орендних відносин.



В Україні хочуть реформувати ринок оренди житла / Фото Freepik

Що саме хочуть змінити щодо оренди помешкань?

Серед основних пропозицій майбутньої реформи:

зменшення ставки податку на доходи від здачі житла в оренду;

повне звільнення від оподаткування у випадках, коли житло надається внутрішньо переміщеним особам;

скасування обов'язку подавати податкові декларації в таких ситуаціях;

запровадження спрощеного обліку доходів для орендодавців.

У Міністерстві розвитку громад та територій пояснюють: мета реформи – зробити систему оподаткування прозорою, простою та привабливою. Це має мотивувати власників нерухомості легалізувати доходи від оренди. Адже нинішні показники – критично низькі: за даними Податкової служби, у 2024 році лише 900 громадян задекларували оренду на загальну суму 16 мільйонів гривень, що принесло до бюджету менше ніж 3 мільйони гривень. На тлі реального обсягу ринку це – незначна частка, яка свідчить про відсутність стимулів для виходу з тіні.

Окрема увага – правам внутрішньо переміщених осіб. Легалізація орендних відносин дозволить ВПО реєструвати місце проживання, отримувати офіційну допомогу від держави та претендувати на компенсації. У міністерстві підкреслюють, що спрощення оренди зробить підтримку переселенців більш ефективною.

Народна депутатка пояснила, запровадження нової моделі оподаткування не лише допоможе зменшити обсяги тіньового ринку, а й стане зручним варіантом для тих власників, які досі остерігались бюрократії та високих податкових ставок. У разі ухвалення змін, кількість офіційних орендних угод може суттєво зрости, а ринок – стати більш стабільним і безпечним для всіх його учасників.