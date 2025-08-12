В яких областях найбільший попит на оренду житла, 24 Канал розповідає з посиланням на DIM.RIA.

Як змінилася пропозиція житла в Україні?

За підсумками липня кількість пропозицій на ринку оренди житла зросла у 5 областях:

Волинській – на 26%;

Кіровоградській – на 18%;

Житомирській – на 5%;

Харківській – на 4%;

Рівненській – на 3%.

У решті регіонів оголошень про здачу квартир в оренду стало менше. Найвідчутніше пропозиція впала в областях:

Миколаївській – на 36%;

Сумській – 26%;

Львівській, Закарпатській, Київській, Києві, Чернігівській, Полтавській – на 21%.

Як змінився попит на оренду житла?

Кількість пошукових запитів у липні зросла в областях:

Кіровоградській – на 29%;

Полтавській, Чернівецькій – на 5%;

Одеській, Житомирській, Рівненській – на 4%.

Водночас найвідчутніше впав попит на оренду житла в областях:

Сумській – на 14%;

Волинській, Хмельницькій – на 8%;

Запорізькій – на 6%.

Яким є співвідношення попиту та пропозиції на оренду помешкань?

Миколаївська область лідирує за відривом показників. Там попит на оренду перевищує пропозицію аж у 57 разів.

Далі йдуть такі регіони: