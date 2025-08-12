В яких областях найбільший попит на оренду житла, 24 Канал розповідає з посиланням на DIM.RIA.

Як змінилася пропозиція житла в Україні?

За підсумками липня кількість пропозицій на ринку оренди житла зросла у 5 областях:

  • Волинській – на 26%;
  • Кіровоградській – на 18%;
  • Житомирській – на 5%;
  • Харківській – на 4%;
  • Рівненській – на 3%.

У решті регіонів оголошень про здачу квартир в оренду стало менше. Найвідчутніше пропозиція впала в областях:

  • Миколаївській – на 36%;
  • Сумській – 26%;
  • Львівській, Закарпатській, Київській, Києві, Чернігівській, Полтавській – на 21%.

Пропозиція квартир в оренду в Україні

Як змінився попит на оренду житла?

Кількість пошукових запитів у липні зросла в областях:

  • Кіровоградській – на 29%;
  • Полтавській, Чернівецькій – на 5%;
  • Одеській, Житомирській, Рівненській – на 4%.

Водночас найвідчутніше впав попит на оренду житла в областях:

  • Сумській – на 14%;
  • Волинській, Хмельницькій – на 8%;
  • Запорізькій – на 6%.

Попит на оренду квартир

Яким є співвідношення попиту та пропозиції на оренду помешкань?

Миколаївська область лідирує за відривом показників. Там попит на оренду перевищує пропозицію аж у 57 разів.

Далі йдуть такі регіони:

  • Кіровоградщина – у 46 разів;
  • Черкащина – у 44 рази;
  • Буковина – у 39 разів;
  • Одещина, Тернопільщина – у 38 разів.