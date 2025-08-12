В яких областях найбільший попит на оренду житла, 24 Канал розповідає з посиланням на DIM.RIA.
Як змінилася пропозиція житла в Україні?
За підсумками липня кількість пропозицій на ринку оренди житла зросла у 5 областях:
- Волинській – на 26%;
- Кіровоградській – на 18%;
- Житомирській – на 5%;
- Харківській – на 4%;
- Рівненській – на 3%.
У решті регіонів оголошень про здачу квартир в оренду стало менше. Найвідчутніше пропозиція впала в областях:
- Миколаївській – на 36%;
- Сумській – 26%;
- Львівській, Закарпатській, Київській, Києві, Чернігівській, Полтавській – на 21%.
Як змінився попит на оренду житла?
Кількість пошукових запитів у липні зросла в областях:
- Кіровоградській – на 29%;
- Полтавській, Чернівецькій – на 5%;
- Одеській, Житомирській, Рівненській – на 4%.
Водночас найвідчутніше впав попит на оренду житла в областях:
- Сумській – на 14%;
- Волинській, Хмельницькій – на 8%;
- Запорізькій – на 6%.
Яким є співвідношення попиту та пропозиції на оренду помешкань?
Миколаївська область лідирує за відривом показників. Там попит на оренду перевищує пропозицію аж у 57 разів.
Далі йдуть такі регіони:
- Кіровоградщина – у 46 разів;
- Черкащина – у 44 рази;
- Буковина – у 39 разів;
- Одещина, Тернопільщина – у 38 разів.