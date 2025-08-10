Всі крапки над "і" у цьому питанні розставила юристка Марія Левченко у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.

Що каже закон?

Марія Левченко наголосила, що сама лише тривала оренда не створює жодних прав на квартиру.

Право власності – непорушне і захищене Конституцією. Якщо квартира належно оформлена, відсудити її неможливо,

– пояснила юристка.

Довідка. Стаття 41 Конституції України гарантує: ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Майно можуть вилучити лише у виняткових випадках і з компенсацією, але аж ніяк не через багаторічну оренду.

Відтак жоден договір найму, навіть підписаний на 10 чи більше років, не надає орендарю права власності. Це лише дозвіл тимчасово користуватися житлом за орендну плату.



Міфи про привласнення квартири

Ремонти, сплата комунальних послуг і десятиліття проживання не створюють майнових прав. Система реєстрації в Україні чітка: є запис у держреєстрі – є право власності; немає запису – немає права.

Як захистити майно власнику?

Експерти радять укладати письмовий договір оренди з чіткими умовами:

строк,

оплата,

правила користування,

штрафи за порушення.

Важливо також перевіряти орендарів – їхні документи, доходи, склад сім'ї та умови проживання.

Спроби "відсудити" житло найчастіше ґрунтуються на непорозуміннях або міфах. Суд може визнати право власності лише у випадках купівлі чи дарування, якщо виникли проблеми з оформленням документів, але це не стосується звичайної оренди.

Як наголошують юристи, єдиний надійний спосіб захисту прав – офіційний договір оренди, складений правильно. Усні домовленості чи неправильно оформлені угоди не мають юридичної сили.