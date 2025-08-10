Все точки над "і" в этом вопросе расставила юрист Мария Левченко в комментарии Новости.LIVE, передает 24 Канал.

Что говорит закон?

Мария Левченко отметила, что сама только длительная аренда не создает никаких прав на квартиру.

Право собственности – незыблемо и защищено Конституцией. Если квартира должным образом оформлена, отсудить ее невозможно,

– объяснила юрист.

Справка. Статья 41 Конституции Украины гарантирует: никто не может быть противоправно лишен права собственности. Имущество могут изъять только в исключительных случаях и с компенсацией, но отнюдь не из-за многолетней аренды.

Поэтому ни один договор найма, даже подписанный на 10 или более лет, не предоставляет арендатору права собственности. Это лишь разрешение временно пользоваться жильем за арендную плату.



Может ли наниматель забрать жилье / Фото Unsplash

Мифы о присвоении квартиры

Ремонты, оплата коммунальных услуг и десятилетия проживания не создают имущественных прав. Система регистрации в Украине четкая: есть запись в госреестре – есть право собственности; нет записи – нет права.

Как защитить имущество собственнику?

Эксперты советуют заключать письменный договор аренды с четкими условиями:

срок,

оплата,

правила пользования,

штрафы за нарушения.

Важно также проверять арендаторов – их документы, доходы, состав семьи и условия проживания.

Попытки "отсудить" жилье чаще всего основываются на недоразумениях или мифах. Суд может признать право собственности только в случаях покупки или дарения, если возникли проблемы с оформлением документов, но это не касается обычной аренды.

Как отмечают юристы, единственный надежный способ защиты прав – официальный договор аренды, составлен правильно. Устные договоренности или неправильно оформленные соглашения не имеют юридической силы.