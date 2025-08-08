Цель таких ограничений – защита людей от опасности и обеспечение гуманного отношения к диким и экзотическим видам. Каких животных нельзя держать дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на закон Украины.

Кого нельзя держать дома?

Согласно действующему законодательству, запрещено содержание таких животных:

  • крупных хищников – львов, тигров, медведей, леопардов, гепардов;
  • приматов – шимпанзе, бабуинов, макак, капуцинов;
  • ядовитых видов – кобр, гюрз, скорпионов, тарантулов;
  • крокодилов и аллигаторов;
  • некоторых птиц – сов, ястребов, орлов (особенно тех, что занесены в Красную книгу);
  • морских животных – дельфинов, тюленей, моржей.

Эти животные представляют серьезную угрозу для человека, плохо переносят неволю и требуют специальных условий содержания, которые невозможно создать в условиях квартиры.

Львов запрещено держать дома
Львов запрещено держать дома / Фото Unsplash

Что говорит закон?

В Украине действует Закон "О защите животных от жестокого обращения". Он регулирует обращение с животными и запрещает:

  • содержание видов из запрещенного перечня;
  • жестокое обращение, изоляцию или ненадлежащие условия содержания;
  • использование диких животных в цирках, на фотосъемках или как развлечение в заведениях питания.

За нарушение закона предусмотрено:

  • штраф до 5 100 гривен;
  • конфискацию животного;
  • запрет на дальнейшее содержание.

Если речь идет о животном из Красной книги или о случаях жестокого обращения – применяются уголовные санкции:

  • до 8 лет лишения свободы;
  • штраф до 17 000 гривен;
  • общественные работы или конфискация имущества.

А как насчет енотов и змей?

Енот-полоскун или хорь – технически разрешены к содержанию, но должны быть прирученными и зарегистрированными в ветеринарной службе. Неядовитые змеи, например маисовый полоз, тоже разрешены, но только при наличии документов о происхождении.

Можно ли держать дома енотов
Можно ли держать дома енотов / Фото Unsplash

Однако даже "безобидные" на вид животные, выловленные из дикой природы, – это нарушение.

Даже если животное выращено в неволе, это не означает, что оно может безопасно сосуществовать с людьми. Закон направлен не на наказание, а на профилактику трагедий,
– отметила адвокат Елена Гончаренко.

Зоозащитники призывают украинцев не поддерживать черный рынок экзотики – это угроза как для природы, так и для собственной безопасности.