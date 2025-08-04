Однако и в этом вопросе есть исключения. Больше о них расскажет 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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При каком условии и кто может войти в ваше жилье без разрешения?

Если произошла чрезвычайная ситуация – пожар, утечка газа, затопление или обвал – то разрешение владельца уже не обязательно. Но и в таком случае не соседи должны бежать с ключами, а специальные службы. Самовольно проникать в квартиру даже в случае затопления – запрещено.

Представители коммунальных служб, которые приходят для снятия показателей счетчиков или технических осмотров, обязаны предъявить документы. Они не могут ходить по квартире, как у себя дома – только туда, где размещено оборудование.



Кто может войти в жилье без разрешения / Фото Unsplash

Если кто-то пытается зайти в ваш дом без разрешения, то сразу:

спрашивайте документы,

снимайте все на видео,

вызывайте полицию.

Это ваше законное право. Кстати, еще одна важная деталь: даже если человек прописан в квартире, это не делает его автоматически владельцем. Прописка – только регистрация, а не документ на право собственности.

Ранее мы рассказывали, что владелец жилья не имеет права самостоятельно выселять жильца без судебного решения, даже при нарушении договора аренды.