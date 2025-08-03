Законодательство допускает возможность выселения, но только при определенных условиях и исключительно по решению суда. Из-за чего вас могут выселить – расскажет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Что говорит закон?

Согласно Гражданскому кодексу Украины, владелец жилья не имеет права самостоятельно выселять жителя:

менять замки,

перекрывать воду или электричество без судебного решения.

За что могут выселить из квартиры?

Однако в случае серьезных нарушений арендодатель может обратиться в суд с иском о расторжении договора и выселении. Среди самых распространенных оснований для этого:

систематическое нарушение сроков оплаты;

использование квартиры не по назначению (например, под офис или субаренду);

порча имущества или затопление соседей;

шумное поведение, жалобы от соседей, нарушение тишины;

поселение посторонних лиц без согласия владельца;

долги за коммунальные услуги.

Если договор аренды не был оформлен письменно, защитить свои права будет значительно сложнее как для арендодателя, так и для арендатора.



За что могут выселить из квартиры / Фото Unsplash

Суд может и отказать в выселении, если нарушения были незначительными или возникли по объективным причинам – например, из-за временной потери работы. Поэтому юристы советуют сохранять все документы, квитанции об оплате и вести официальную переписку между сторонами.

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