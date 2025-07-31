Предложений по аренде квартир до 6 тысяч гривен мало, однако они встречаются. Что же удастся за такую сумму арендовать во Львове и Киеве, 24 Канал рассказывает со ссылкой на DIM.RIA.

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Какое жилье в Киеве и Львове можно снять за 6 тысяч гривен и меньше?

На профильном портале можно найти предложения аренды жилья за несколько тысяч, однако речь идет только об одной комнатной в квартире. Если же анализировать те, где предлагают жилье полностью, то во Львове и Киеве есть по одному такому варианту.

В Киеве арендовать за 5 500 гривен в месяц можно однокомнатную квартиру, которая имеет площадь 21 квадратный метр. Расположена она на 9 этаже 9-этажного дома.

Это вторичная недвижимость, идеально подойдет для одного или двух жильцов,

– говорится в объявлении.

Условия в квартире в Киеве за 5 500 гривен в месяц / Фото DIM.RIA

Во Львове за 6 000 гривен можно арендовать однокомнатную квартиру такой же площади – 21 квадрат.

Вся мебель есть, отопление, газовый конвектор, бытовая техника. Можно с маленьким животным,

– указано в объявлении.

Кроме того, нужно оплачивать коммунальные услуги. Зимой это в среднем 1 300 гривен в месяц, летом – 800. Также есть комиссия риелтору – 100% суммы месячной аренды.

Как преимущества указаны тихий двор и спокойный район.

Условия в квартире во Львове за 6 000 гривен в месяц / Фото DIM.RIA

Сколько в среднем стоит аренда в Киеве и Львове?

Согласно данным портала ЛУН по состоянию на конец июля в Киеве аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 18 тысяч гривен, двухкомнатной – 27 тысяч, трехкомнатной – 46 тысяч. За последние полгода зафиксировали рост цен на 6, 14 и 13% соответственно.

Относительно Львова, то чтобы арендовать однокомнатное помещение в месяц придется выкладывать в среднем 17 тысяч гривен, за двухкомнатное – 20 тысяч, трехкомнатное – 25 тысяч. За последние полгода аренда однокомнатных квартир в цене не изменилась, двух- и трехкомнатные подорожали на 4 и 13% соответственно.