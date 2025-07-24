Как сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику ЛУН по итогам первого полугодия настоящие цены заключенных сделок заметно ниже тех, что заявлены на профильных ресурсах.

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Каковы расхождения между объявлениями и фактическими ценами аренды в Киеве?

Согласно аналитическому отчету, до июня 2025 года стоимость фактически сданных однокомнатных квартир росла синхронно с ценами в объявлениях. Однако в июне ситуация изменилась: в то время, как в объявлениях средняя арендная ставка достигла 18,3 тысячи гривен, реальная стоимость заключенных договоров снизилась до 16,6 тысячи гривен. Это свидетельствует о расхождении в 10%.

Похожие тенденции наблюдаются и в сегменте двухкомнатных квартир. С начала года стоимость аренды жилья в объявлениях выросла до 28 тысяч гривен (рост на 22%), тогда как средняя цена реально сданных квартир составила 23,3 тысячи гривен (на 19%).

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Особую динамику демонстрирует рынок трехкомнатных квартир. Здесь за полгода стоимость аренды выросла на 19% и достигла 47,2 тысячи гривен. Аналитики также обращают внимание на интересный тренд: в период с марта по май зафиксировано различие в направлениях изменений средней цены в объявлениях и фактической стоимости аренды трехкомнатного жилья.



Средние цены однокомнатных квартир в Киеве / Инфографика ЛУН

В начале июня 2025 года рынок аренды жилья в Киеве зафиксировал рекордный разрыв между заявленными ценами в объявлениях и фактической стоимостью сданных квартир. В денежном выражении эта разница достигла 22,5 тысячи гривен, а в процентном соотношении – почти вдвое. Однако к концу месяца тенденция начала меняться: цены в объявлениях несколько снизились с 47,5 до 47,2 тысячи гривен, а средняя цена реально сданных квартир наоборот выросла – с 25 до 30,7 тысячи гривен.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве в июле 2025 года?

В июле больше всего за аренду однокомнатной квартиры просят в так называемых царских (дореволюционных) домах – в среднем 28 тысяч гривен в месяц. Для сравнения: в новостройках такая квартира обойдется в 21 тысячу гривен, а в хрущевках – только 12 тысяч гривен.

Цены на двухкомнатные квартиры более сбалансированы: в царских домах, новостройках и сталинках средняя стоимость аренды держится в пределах 31 – 35 тысяч гривен в месяц.

Какие самые популярные ценовые категории и где выгоднее всего арендовать?

По данным ЛУН, больше всего объявлений по аренде однокомнатных квартир в июле представлено в диапазоне 14 – 16 тысяч гривен. Для двухкомнатных самый распространенный ценовой сегмент – 10 – 20 тысяч гривен.



Средняя цена аренды квартиры по районам Киева / Инфографика ЛУН

Зато рынок трехкомнатных квартир претерпел существенные изменения: в апреле больше всего предложений было в пределах 15 – 25 тысяч гривен, а уже в начале июня – в категории 40 – 45 тысяч гривен.

Выгоднее всего арендовать квартиру в Деснянском районе – там однокомнатное жилье стоит в среднем 10 тысяч гривен в месяц. Самые высокие цены традиционно удерживают центральные районы: в Печерском стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 35 тысяч гривен в месяц, в Шевченковском – 30 тысяч гривен.