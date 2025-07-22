О стоимости аренды квартир во Львове 24 Канал сообщает со ссылкой на данные портала ЛУН.
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Как изменилась стоимость аренды жилья во Львове?
Цены на аренду квартир во Львове по состоянию на конец июля 2025 года являются следующими:
- 17 тысяч гривен в месяц за однокомнатную квартиру (рост на 1% за последние полгода);
- 21 тысяча гривен в месяц за двухкомнатную квартиру (рост на 11% за последние полгода);
- 25 тысяч гривен в месяц за трехкомнатную квартиру (рост на 12% за последние полгода).
К слову, по ценам на аренду жилья Львов опережают Киев и Ужгород.
Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.
В каких районах снять квартиру дороже, а где дешевле?
Средние цены аренды однокомнатной квартиры по районам следующие:
- Шевченковский – 19 000 гривен;
- Сиховский – 18 000 гривен;
- Франковский – 17 000 гривен;
- Галицкий – 16 000 гривен;
- Лычаковский – 15 000 гривен;
- Железнодорожный – 14 500 гривен.
Аренда жилья во Львове продолжает дорожать / Фото Pexels
Арендовать двухкомнатную квартиру в среднем стоит:
- Шевченковский – 23 200 гривен;
- Галицкий – 21 100 гривен;
- Лычаковский – 20 000 гривен;
- Франковский – 20 000 гривен;
- Сиховский – 17 000 гривен;
- Железнодорожный – 16 100 гривен.
Средние цены аренды трехкомнатной квартиры в районах:
- Галицкий – 26 000 гривен;
- Лычаковский – 25 300 гривен;
- Франковский – 25 300 гривен;
- Шевченковский – 19 000 гривен;
- Железнодорожный – 18 000 гривен;
- Сиховский – данных мало.