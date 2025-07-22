О стоимости аренды квартир во Львове 24 Канал сообщает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Читайте также Жить в аренду или покупать: цены на квартиры в Луцке стабильные, но не везде

Как изменилась стоимость аренды жилья во Львове?

Цены на аренду квартир во Львове по состоянию на конец июля 2025 года являются следующими:

17 тысяч гривен в месяц за однокомнатную квартиру (рост на 1% за последние полгода);

21 тысяча гривен в месяц за двухкомнатную квартиру (рост на 11% за последние полгода);

25 тысяч гривен в месяц за трехкомнатную квартиру (рост на 12% за последние полгода).

К слову, по ценам на аренду жилья Львов опережают Киев и Ужгород.

Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.

В каких районах снять квартиру дороже, а где дешевле?

Средние цены аренды однокомнатной квартиры по районам следующие:

Шевченковский – 19 000 гривен;

Сиховский – 18 000 гривен;

Франковский – 17 000 гривен;

Галицкий – 16 000 гривен;

Лычаковский – 15 000 гривен;

Железнодорожный – 14 500 гривен.



Аренда жилья во Львове продолжает дорожать / Фото Pexels

Арендовать двухкомнатную квартиру в среднем стоит:

Шевченковский – 23 200 гривен;

Галицкий – 21 100 гривен;

Лычаковский – 20 000 гривен;

Франковский – 20 000 гривен;

Сиховский – 17 000 гривен;

Железнодорожный – 16 100 гривен.

Средние цены аренды трехкомнатной квартиры в районах: