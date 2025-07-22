Сколько стоит жилье в Луцке и где выгоднее покупать жилье, передает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

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Какова стоимость жилья на вторичке и первичке в июле?

Вторичный рынок

По состоянию на июль цены на различные квартиры составляют в среднем от 46 до 75 тысяч долларов.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

1-комнатные квартиры обойдутся в 46 тысяч долларов, 2-комнатные квартиры – в 62 тысяч долларов, 3-комнатные квартиры – в 75 тысяч долларов.

Обратите внимание! Для того, чтобы заработать на 1-комнатную квартиру в Луцке в среднем надо откладывать всю зарплату 7,6 года, на 2-комнатную квартиру – 10,4 года, а на 3-комнатную – 12,6 года.

Первичный рынок

В среднем квадратный метр жилья в новостройках Луцка будет стоить 920 долларов, но цена зависит от класса ЖК:

Комфорт – 870 долларов, где цена выросла на 7%,

Премиум – 930 долларов,

Бизнес – 950 долларов.

Изменились ли цены на аренду?

Рынок аренды в Луцке, как и рынок вторички, остается стабильным за последние 6 месяцев:

1-комнатные квартиры сдают в среднем за 14 тысяч в месяц,

2-комнатные квартиры – за 15 тысяч в месяц.

В то же время известно, что лучане тратят в среднем 67% зарплаты на аренду 1-комнатной квартиры и 71% – на 2-комнатную квартиру.