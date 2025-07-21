Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе выросли аж на 38%. Однако это не самый большой показатель, ведь двух- и трехкомнатные квартиры подорожали гораздо больше, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУН.

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На сколько подорожала аренда в Одессе и какие теперь цены?

Однокомнатные квартиры по состоянию на июль стоят уже 11 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные квартиры подорожали аж на 58% – до 16 700 гривен. А аренда трехкомнатных квартир вообще побила все рекорды, потому что выросла в цене на 109%. Теперь средняя стоимость составляет 31 400 гривен в месяц.



Как изменились цены на аренду трехкомнатных квартир / Фото ЛУН

Самые высокие цены – в Приморском районе, а самые низкие – преимущественно в Пересыпском районе. Цены на аренду однокомнатных квартир таковы:

Приморский – 15 тысяч гривен;

Киевский – 10 тысяч гривен;

Хаджибейский – 7 тысяч гривен;

Пересипский – 6,7 тысяч гривен.

Снимать двухкомнатную квартиру в среднем стоит:

в Приморском районе – 21,1 тысячи гривен;

в Киевском районе – 12 тысяч гривен;

в Хаджибейском – 9 тысяч гривен.



Какие цены на аренду в Одессе / Данные ЛУН

По данным ЛУН, квартира в Одессе теперь сдается значительно быстрее – по состоянию на июнь за 4 дня. Стоит отметить, что в мае нужно было 6 дней, в апреле – 9 дней.