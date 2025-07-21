Известно, что новое строительство развивается активно в Киевской и Львовской областях, а также в самой столице, передает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

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Где больше всего строят квартир и в каком объеме?

Согласно данным Госстата, в первом квартале этого года началось строительство почти 22,7 тысячи квартир, общая площадь которых составляет 1,4 миллиона квадратных метров. Зато еще в прошлом году этот показатель был на уровне 16,7 тысячи квартир.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

В ЛУН добавляют, что высокие показатели в 2025 году свидетельствуют о том, что девелоперская деятельность в стране активизировалась, а на ближайшие 2 – 5 лет ожидается увеличение предложения на рынке.

В каких областях начало строительство активнее всего:

Киевская область – 9 292 квартиры общей площадью 594,6 тысячи квадратов,

Львовская область – 3 067 новых квартир площадью 247,9 тысячи квадратных метров,

Киев – 1 711 квартир площадью 145,3 тысячи квадратных метров,

Ивано-Франковская область – 1 530 квартир.

В то же время до 1 000 квартир строят в Винницкой, Закарпатской и Волынской областях.

Напоминаем! За май 2025 года жилье на первичном рынке подорожало – до 8%. Столица остается самым дорогим городом для покупки и аренды квартиры с самыми высокими ценами в Печерском районе.