Об этом свидетельствует обновленный рейтинг международной платформы Numbeo, который цитирует 24 Канал.

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Какой самый комфортный 2025 году город Украины?

Numbeo обнародовал результаты исследования за первое полугодие 2025 года. По итогам анализа, Львов получил самый высокий балл, оставив позади Харьков, Киев, Одессу и Днепр.

Рейтинг пяти крупнейших украинских городов по индексу качества жизни таков:

Львов – 136,6;

Харьков – 117,9;

Киев – 114,2;

Одесса – 113,8;

Днепр – 100,2.

Бизнес продолжает доказывать свою несокрушимость. Несмотря на войну, в Украине продолжается строительство жилья. Ярким примером является системный девелопер РИЕЛ, который в 2024 году ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тыс. м². Благодаря девелоперу украинцы могут осуществлять свои мечты об уютном и комфортном жилье.



Львов признали самым комфортным для жизни городом Украины в 2025 году / Фото Pexels

Какие самые комфортные города в мире в 2025 году?

В глобальном рейтинге первые позиции заняли города Нидерландов и Швейцарии. Лидером стал нидерландский урбанистический центр Гаага. Топ-10 городов мира по качеству жизни:

Гаага, Нидерланды – 235,1;

Гронинген, Нидерланды – 229,1;

Эйндховен, Нидерланды – 226,6;

Утрехт, Нидерланды – 225,7;

Люксембург, Люксембург – 223,2;

Цюрих, Швейцария – 221,0;

Базель, Швейцария – 220,6;

Берн, Швейцария – 219,1;

Мюнхен, Германия – 218,2;

Копенгаген, Дания – 218,1.

К слову, в 2025 году столица Дании – Копенгаген – возглавила рейтинг лучших для жизни городов в мире по версии Economist Intelligence Unit (EIU).

Что учитывает рейтинг Numbeo?

Индекс качества жизни формируется на основе оценок пользователей платформы по следующим критериям: безопасность, состояние медицины, экологическая ситуация, развитость инфраструктуры, уровень доходов в соотношении к расходам, цены на жизнь и доступность транспорта.

Справка. Numbeo – это крупнейшая в мире онлайн-база данных, которая собирает информацию о стоимости жизни, экологии, безопасности, здравоохранении и других аспектах качества жизни. Данные поступают непосредственно от пользователей из разных стран, что позволяет создавать более объективные и актуальные рейтинги, чем традиционная статистика.