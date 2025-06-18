Копенгаген получил самые высокие оценки за стабильность, инфраструктуру и образование. В противоположность этому, Вена ухудшила свои позиции, прежде всего из-за снижения уровня безопасности, пишет 24 Канал со ссылкой на Economist Intelligence Unit (EIU).
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Копенгаген – лучший город для жизни
В этом году в рейтинге городов произошли значительные изменения – Копенгаген вытеснил Вену, которая удерживала первенство 3 года подряд.
Датская столица набрала 100 баллов в таких ключевых категориях, как стабильность, образование и инфраструктура. Этот результат переместил Копенгаген с предыдущего второго места на первое и сделал его лучшим городом для жизни в мире.
В первую тройку также вошли Вена и Цюрих. Всего определили 10 городов, которые являются лучшими для жизни.
10 самых комфортных городов мира:
- Копенгаген, Дания.
- Вена, Австрия.
- Цюрих, Швейцария.
- Мельбурн, Австралия.
- Женева, Швейцария.
- Сидней, Австралия.
- Осака, Япония.
- Окленд, Новая Зеландия.
- Аделаида, Австралия.
- Ванкувер, Канада.
В 2025 году Вена заняла второе место среди самых комфортных городов для жизни / Фото Unsplash
Между тем Дамаск (Сирия) продолжает удерживать звание наименее пригодного для жизни города мира, оставаясь неизменным через 6 месяцев после падения бывшего президента Башара аль-Асада. За ним следует Триполи (Ливия), который занимает вторую самую низкую позицию в списке.
Столица Бангладеш Дакка занимает третье место снизу, а пакистанский Карачи и Алжир – четвертое и пятое, соответственно, среди городов, которые считаются наименее пригодными для жизни.
Как определяют лидеров?
Аналитический отдел журнала EIU в своем индексе оценивает 173 города на основе 30 различных критериев, объединенных в 5 ключевых категорий:
- стабильность,
- здравоохранение,
- культура и окружающая среда,
- образование,
- инфраструктура.
В нынешнем рейтинге общий средний балл удержался на уровне 76,1 из 100, что соответствует уровню, зафиксированному в прошлом году.
Однако, последние результаты свидетельствуют о тревожном снижении глобальной стабильности. Это связывают с эскалацией геополитических конфликтов и ростом социальных беспорядков.
В то же время МИД Украины предупредило своих граждан не ехать в 6 конкретных стран.