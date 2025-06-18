Копенгаген получил самые высокие оценки за стабильность, инфраструктуру и образование. В противоположность этому, Вена ухудшила свои позиции, прежде всего из-за снижения уровня безопасности, пишет 24 Канал со ссылкой на Economist Intelligence Unit (EIU).

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Копенгаген – лучший город для жизни

В этом году в рейтинге городов произошли значительные изменения – Копенгаген вытеснил Вену, которая удерживала первенство 3 года подряд.

Датская столица набрала 100 баллов в таких ключевых категориях, как стабильность, образование и инфраструктура. Этот результат переместил Копенгаген с предыдущего второго места на первое и сделал его лучшим городом для жизни в мире.

В первую тройку также вошли Вена и Цюрих. Всего определили 10 городов, которые являются лучшими для жизни.

10 самых комфортных городов мира:

Копенгаген, Дания. Вена, Австрия. Цюрих, Швейцария. Мельбурн, Австралия. Женева, Швейцария. Сидней, Австралия. Осака, Япония. Окленд, Новая Зеландия. Аделаида, Австралия. Ванкувер, Канада.



В 2025 году Вена заняла второе место среди самых комфортных городов для жизни / Фото Unsplash

Между тем Дамаск (Сирия) продолжает удерживать звание наименее пригодного для жизни города мира, оставаясь неизменным через 6 месяцев после падения бывшего президента Башара аль-Асада. За ним следует Триполи (Ливия), который занимает вторую самую низкую позицию в списке.

Столица Бангладеш Дакка занимает третье место снизу, а пакистанский Карачи и Алжир – четвертое и пятое, соответственно, среди городов, которые считаются наименее пригодными для жизни.

Как определяют лидеров?

Аналитический отдел журнала EIU в своем индексе оценивает 173 города на основе 30 различных критериев, объединенных в 5 ключевых категорий:

стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура.

В нынешнем рейтинге общий средний балл удержался на уровне 76,1 из 100, что соответствует уровню, зафиксированному в прошлом году.

Однако, последние результаты свидетельствуют о тревожном снижении глобальной стабильности. Это связывают с эскалацией геополитических конфликтов и ростом социальных беспорядков.

В то же время МИД Украины предупредило своих граждан не ехать в 6 конкретных стран.