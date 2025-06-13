Речь идет о странах Ближнего Востока, в частности Израиле. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Смотрите также ЕС продлил временную защиту для украинцев: это может быть последний раз

В какие страны сейчас не стоит ехать

Из-за ударов Израиля по Ирану 4 страны закрыли небо, а международные авиакомпании радикально отменили или перенаправили свои рейсы.

Между тем МИД рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в 6 стран, а именно:

Израиль,

Иран,

Иорданию,

Ирак,

Ливан,

Сирии.

В министерстве посоветовали украинцам подождать до стабилизации ситуации.

Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность,

– сообщили в МИД.

Важные контакты для тех, кто находится в опасных странах

Министерство внутренних дел объявило, что в случае, если вы попали за рубежом чрезвычайную ситуацию, или же есть угроза вашей жизни или здоровью, то нужно срочно обратиться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Справка. Круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.