Мовиться про країни Близького Сходу, зокрема Ізраїль. Про це пише 24 Канал із посиланням на МЗС України.

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У які країни зараз не варто їхати

Через удари Ізраїлю по Ірану 4 країни закрили небо, а міжнародні авіакомпанії радикально скасували або перенаправили свої рейси.

Тим часом МЗС рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до 6 країн, а саме:

Ізраїлю,

Ірану,

Йорданії,

Іраку,

Лівану,

Сирії.

У міністерстві порадили українцям зачекати до стабілізації ситуації.

Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу,

– повідомили в МЗС.

Важливі контакти для тих, хто перебуває в небезпечних країнах

Міністерство внутрішніх справ оголосило, що у випадку, якщо ви потрапили за кордоном надзвичайну ситуацію, або ж є загроза вашому життю чи здоров'ю, то потрібно терміново звернутися до найближчої закордонної дипломатичної установи України.

Довідка. Цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: ‪+38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.