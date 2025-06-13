Дані Flightradar24 показують, що всі літаки покинули повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Повітряний простір закрили чотири країни

Наразі повітряний простір закрили аж 4 країни: Ізраїль, Іран, Ірак та Йорданія.

Водночас важливо, що на сході Іраку, біля кордону з Іраном, проходить один із найбільш завантажених повітряних коридорів у світі – це важливе авіасполучення між Азією та Європою.



Через атаки Ізраїлю по Ірану небо довелося закрити Йорданії та Іраку / Скриншот з Flightradar24

Що відбувалося з авіацією під час ударів Ізраїлю по Ірану

Під час ударів Ізраїлю в небі над Іраном було кілька комерційних авіаліній. Для безпеки пасажирів їм довелось оперативно змінювати маршрути.

Трафік радикально перенаправили або на південь через Єгипет і Саудівську Аравію, або на північ через Туреччину, Азербайджан і Туркменістан.

Рейси шести авіакомпаній, включаючи Etihad Airways та Turkish Airlines, були перенаправлені до Баку в Азербайджані.

Рейс Emirates з Манчестера в Дубай був перенаправлений до Стамбула,

Рейс бюджетного перевізника flydubai з Белграда перенаправили до Єревану у Вірменії. Також компанія повідомила, що призупинила польоти в Амман, Бейрут, Дамаск, Іран та Ізраїль, а низку інших рейсів було скасовано, перенаправлено чи повернуто до аеропортів вильоту.

Авіакомпанія Qatar Airways скасувала два своїх запланованих рейси до Дамаску.

Авіакомпанія Air India, яка виконує рейси над Іраном для Європи та Північної Америки, повідомила, що перенаправила або розвернула кілька рейсів, зокрема з: Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго та Лондона.

Нагадаємо, що також на авіарейси з Європи до Азії значно вплинув конфлікт Індії та Пакистану. Наразі між обома країнами діє взаємна заборона на польоти.