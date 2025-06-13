Дані Flightradar24 показують, що всі літаки покинули повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Повітряний простір закрили чотири країни
Наразі повітряний простір закрили аж 4 країни: Ізраїль, Іран, Ірак та Йорданія.
Водночас важливо, що на сході Іраку, біля кордону з Іраном, проходить один із найбільш завантажених повітряних коридорів у світі – це важливе авіасполучення між Азією та Європою.
Через атаки Ізраїлю по Ірану небо довелося закрити Йорданії та Іраку / Скриншот з Flightradar24
Що відбувалося з авіацією під час ударів Ізраїлю по Ірану
Під час ударів Ізраїлю в небі над Іраном було кілька комерційних авіаліній. Для безпеки пасажирів їм довелось оперативно змінювати маршрути.
Трафік радикально перенаправили або на південь через Єгипет і Саудівську Аравію, або на північ через Туреччину, Азербайджан і Туркменістан.
- Рейси шести авіакомпаній, включаючи Etihad Airways та Turkish Airlines, були перенаправлені до Баку в Азербайджані.
- Рейс Emirates з Манчестера в Дубай був перенаправлений до Стамбула,
- Рейс бюджетного перевізника flydubai з Белграда перенаправили до Єревану у Вірменії. Також компанія повідомила, що призупинила польоти в Амман, Бейрут, Дамаск, Іран та Ізраїль, а низку інших рейсів було скасовано, перенаправлено чи повернуто до аеропортів вильоту.
- Авіакомпанія Qatar Airways скасувала два своїх запланованих рейси до Дамаску.
- Авіакомпанія Air India, яка виконує рейси над Іраном для Європи та Північної Америки, повідомила, що перенаправила або розвернула кілька рейсів, зокрема з: Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго та Лондона.
Нагадаємо, що також на авіарейси з Європи до Азії значно вплинув конфлікт Індії та Пакистану. Наразі між обома країнами діє взаємна заборона на польоти.