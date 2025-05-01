Це тягне за собою збільшення часу польотів, затримки, і навіть скасування рейсів. Про це пише 24 Канал.

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Що відбувається

Минулого тижня Пакистан закрив свій повітряний простір для авіакомпаній, які належать або експлуатуються Індією. Індія у відповідь закрила повітряний простір для пакистанських авіакомпаній.

Індійські авіакомпанії, такі як Air India та IndiGo, продовжують виконувати міжнародні рейси, але змушені облітати повітряний простір Пакистану.

Пакистанська компанія Pakistan International Airlines (PIA) теж продовжує виконувати рейси, але змушена облітати індійський повітряний простір.

Як закриття неба та Пакистану вплинуло на туристичні рейси

Авіалінії змушені змінювати маршрути, що призводить до збільшення тривалості польотів. Деякі рейси затримуються до 2 – 4 годин.

Найгірша ситуація для:

Рейсів з Індії до Європи та Північної Америки: наприклад, маршрути з Делі до Торонто чи Сан-Франциско тепер мають тривалість до 15 годин замість звичних 13.

Рейсів з Пакистану до Південно-Східної Азії: зокрема, до Куала-Лумпура та Бангкока.

Рейсів до Центральної Азії: деякі рейси не лише затримуються, а й взагалі скасовані через неможливість зміни маршруту.

Рейси з Європи до країн Азії також постраждали, адже багато повітряних шляхів, до прикладу, з Європи до Японії, проходять через Пакистан та Індію.

Крім цього, через збільшення часу польоту літаки змушені робити додаткові зупинки для дозаправки.

Важливо. Слідкуйте за оновленнями авіакомпаній та перевіряйте статус рейсів, особливо якщо плануєте подорож до Індії або Пакистану.