Это влечет за собой увеличение времени полетов, задержки, и даже отмену рейсов. Об этом пишет 24 Канал.

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Что происходит

На прошлой неделе Пакистан закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний, которые принадлежат или эксплуатируются Индией. Индия в ответ закрыла воздушное пространство для пакистанских авиакомпаний.

Индийские авиакомпании, такие как Air India и IndiGo, продолжают выполнять международные рейсы, но вынуждены облетать воздушное пространство Пакистана.

Пакистанская компания Pakistan International Airlines (PIA) тоже продолжает выполнять рейсы, но вынуждена облетать индийское воздушное пространство.

Как закрытие неба и Пакистана повлияло на туристические рейсы

Авиалинии вынуждены менять маршруты, что приводит к увеличению продолжительности полетов. Некоторые рейсы задерживаются до 2 – 4 часов.

Худшая ситуация для:

Рейсов из Индии в Европу и Северную Америку: например, маршруты из Дели в Торонто или Сан-Франциско теперь имеют продолжительность до 15 часов вместо привычных 13.

Рейсов из Пакистана в Юго-Восточную Азию: в частности, в Куала-Лумпур и Бангкок.

Рейсов в Центральную Азию: некоторые рейсы не только задерживаются, но и вообще отменены из-за невозможности изменения маршрута.

Рейсы из Европы в страны Азии также пострадали, ведь много воздушных путей, к примеру, из Европы в Японию, проходят через Пакистан и Индию.

Кроме этого, из-за увеличения времени полета самолеты вынуждены делать дополнительные остановки для дозаправки.

Важно. Следите за обновлениями авиакомпаний и проверяйте статус рейсов, особенно если планируете путешествие в Индию или Пакистан.