Кабмин не определил конкретной даты начала десятилетней переписи населения, которая изначально была запланирована на 2021 год. Ее отложили из-за пандемии COVID-19 и различных технических проблем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Индия проведет перепись населения с вопросом о кастах

Кастовая система, глубоко укоренившаяся в истории Индии на протяжении тысячелетий, продолжает играть значительную роль в формировании социального и политического ландшафта страны. Многочисленные политические партии отстаивают интересы определенных каст, а государственные учреждения вводят квоты для представителей низших каст в сфере занятости и образования.

Сторонники переписи населения по кастовому признаку утверждают, что это будет способствовать более эффективному распределению государственных ресурсов и помощи. И наоборот, критики утверждают, что кастовые различия не должны иметь значения для нации, которая стремится к глобальной популярности.

Несколько штатов провели опрос для перечня каст, некоторые штаты сделали это хорошо, другие сделали это исключительно с политической точки зрения, непрозрачным способом,

– сказала министр информации Ашвини Вайшнау.

Такое объявление было сделано в преддверии предстоящих выборов в штате Бихар, где правящая партия премьер-министра Нарендры Моди будет бороться за сохранение власти. Последняя перепись населения, проведенная в 2011 году, включала кастовые данные, однако ее результаты так и не были опубликованы из-за сомнений относительно их точности.



Индия проведет национальную перепись населения с вопросом о кастах / Фото Unsplash

В то же время оппозиционная партия во главе с Рахулом Ганди призывает к проведению всесторонней социально-экономической переписи каст. Кроме того, партия выступает за внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить действующее 50% ограничение на резервации для низших каст.

Какие касты существуют в Индии

Самая высокая каста – брахманы . Это священники, учителя, ученые.

. Это священники, учителя, ученые. Вторая по значению – кшатрии . Это военные, политики, госслужащие.

. Это военные, политики, госслужащие. Средний класс – вайшьи . Это продавцы, фермеры, ремесленники.

. Это продавцы, фермеры, ремесленники. Низшая каста – шудры . Это рабочие физически труда, слуги.

. Это рабочие физически труда, слуги. Также есть далиты, которые не входят ни в одну из каст. Исторически эти люди подвергались дискриминации, выполняли "нечистую" работу.

Аналитики выражают беспокойство, что имеющиеся квоты, которые основываются на устаревших данных, вскоре будут пересмотрены. И новые цифры могут отразить большее количество лиц, принадлежащих к низшим кастам, что может привести к требованиям увеличить квоты.

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