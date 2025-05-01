Кабмин не определил конкретной даты начала десятилетней переписи населения, которая изначально была запланирована на 2021 год. Ее отложили из-за пандемии COVID-19 и различных технических проблем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Индия проведет перепись населения с вопросом о кастах
Кастовая система, глубоко укоренившаяся в истории Индии на протяжении тысячелетий, продолжает играть значительную роль в формировании социального и политического ландшафта страны. Многочисленные политические партии отстаивают интересы определенных каст, а государственные учреждения вводят квоты для представителей низших каст в сфере занятости и образования.
Сторонники переписи населения по кастовому признаку утверждают, что это будет способствовать более эффективному распределению государственных ресурсов и помощи. И наоборот, критики утверждают, что кастовые различия не должны иметь значения для нации, которая стремится к глобальной популярности.
Несколько штатов провели опрос для перечня каст, некоторые штаты сделали это хорошо, другие сделали это исключительно с политической точки зрения, непрозрачным способом,
– сказала министр информации Ашвини Вайшнау.
Такое объявление было сделано в преддверии предстоящих выборов в штате Бихар, где правящая партия премьер-министра Нарендры Моди будет бороться за сохранение власти. Последняя перепись населения, проведенная в 2011 году, включала кастовые данные, однако ее результаты так и не были опубликованы из-за сомнений относительно их точности.
Индия проведет национальную перепись населения с вопросом о кастах / Фото Unsplash
В то же время оппозиционная партия во главе с Рахулом Ганди призывает к проведению всесторонней социально-экономической переписи каст. Кроме того, партия выступает за внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить действующее 50% ограничение на резервации для низших каст.
Какие касты существуют в Индии
- Самая высокая каста – брахманы. Это священники, учителя, ученые.
- Вторая по значению – кшатрии. Это военные, политики, госслужащие.
- Средний класс – вайшьи. Это продавцы, фермеры, ремесленники.
- Низшая каста – шудры. Это рабочие физически труда, слуги.
- Также есть далиты, которые не входят ни в одну из каст. Исторически эти люди подвергались дискриминации, выполняли "нечистую" работу.
Аналитики выражают беспокойство, что имеющиеся квоты, которые основываются на устаревших данных, вскоре будут пересмотрены. И новые цифры могут отразить большее количество лиц, принадлежащих к низшим кастам, что может привести к требованиям увеличить квоты.
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