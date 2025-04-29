В отличие от стран, где почти нет коррупции, в этом государстве она является главным источником обогащения чиновников. Об этом пишет 24 Канал.
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Самая коррумпированная страна мира
Согласно Индексу восприятия коррупции, наиболее коррумпированной страной в мире является Южный Судан.
Дело в том, что после обретения независимости в 2011 году Южный Судан так и не сформировал эффективных институтов власти. Государственные органы функционируют очень плохо, и почти не контролируют использование государственных ресурсов.
Скорее наоборот – именно государственные органы активно разворовывают средства.
Экономика страны зависит от экспорта нефти, а все нефтяные доходы контролирует правительство. Однако правительственная элита концентрируется вокруг нескольких лиц, которые используют государственные ресурсы для личного обогащения.
Село в Южном Судане / Википедия
Политической конкуренции в этой стране нет из-за отсутствия свободы слова. Журналистов, правозащитников и общественные организации преследуют, что из-за чего способность общества бороться с коррупцией очень мала.
А постоянные конфликты и гражданские войны, которые продолжаются с 2011 года, еще больше способствуют безнаказанности, хаоса и хищению государственного имущества.
Развитые страны присылают большие объемы гуманитарной помощи жителям Южного Судана, но чаще всего эти средства попадают в руки коррумпированных чиновников.