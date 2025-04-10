К сожалению, не существует ни одной страны в мире, где совсем нет коррупции. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие страны имеют самый низкий уровень коррупции
В любом обществе, даже в наиболее развитых и правовых государствах, бывают случаи злоупотребления властью или служебным положением.
Однако некоторые страны имеют очень низкий уровень коррупции. По индексу восприятия коррупции (Transparency International 2024), наиболее прозрачными являются:
- Дания;
- Финляндия;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Сингапур.
Дания – одна из наименее коррумпированных стран мира / Pexels
Дело в том, что эти государства имеют независимую судебную систему, сильную журналистику, общественный контроль и высокое доверие к государственным институтам.
Конечно, там также иногда фиксируют отдельные случаи коррупции. Однако они редкие, и система реагирует на них эффективно.
К слову, ранее мы рассказывали о самых чистых странах мира. Среди них тоже есть вышеупомянутые Дания и Финляндия.