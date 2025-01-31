Согласно исследованию, сейчас самой чистой страной мира является Эстония. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на World Population Rewiew.

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Как проводилось исследование

Исследователи из Йельского и Колумбийского университетов в сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом измерили чистоту и экологичность в 180 странах мира. Для выполнения этой задачи они создали индекс экологической эффективности (EPI).

Этот индекс измеряет 40 показателей эффективности в 11 категориях, связанных с тремя главными целями их политики: жизнеспособность экосистемы, эффективность изменения климата и здоровье окружающей среды.

Эти категории включают: качество воздуха, чистоту воды, санитарию, биоразнообразие, среду и т. Д.

Самая чистая страна мира 2024 года

Так вот, согласно EPI 2024 года, самой чистой страной в мире является Эстония. Страна входит в первую десятку самых чистых стран в течение последнего десятилетия, однако благодаря своей экологической политике ей наконец удалось выйти на первое место.



Эстония – самая чистая страна мира / Unsplash

Власти страны уделяют большое внимание улучшению качества воздуха, защите среды и переработке отходов.

Стоит также отметить, что Эстония имеет общую границу с Россией, которая по чистоте занимает аж 84-ю строчку в мировом рейтинге.

Также в десятку EPI 2024 вошли:

Люксембург,

Германия,

Финляндия,

Великобритания,

Швеция,

Норвегия,

Австрия,

Швейцария,

Дания.

Между тем Украина находится на 41 месте.