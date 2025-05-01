Кабмін не визначив конкретної дати початку десятирічного перепису населення, який спочатку був запланований на 2021 рік. Його відклали через пандемію COVID-19 та різні технічні проблеми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Індія проведе перепис населення з питанням про касти

Кастова система, глибоко вкорінена в історії Індії протягом тисячоліть, продовжує відігравати значну роль у формуванні соціального та політичного ландшафту країни. Численні політичні партії відстоюють інтереси певних каст, а державні установи запроваджують квоти для представників нижчих каст у сфері зайнятості та освіти.

Прихильники перепису населення за кастовою ознакою стверджують, що це сприятиме більш ефективному розподілу державних ресурсів і допомоги. І навпаки, критики стверджують, що кастові відмінності не повинні мати значення для нації, яка прагне до глобальної популярності.

Кілька штатів провели опитування для переліку каст, деякі штати зробили це добре, інші зробили це виключно з політичного погляду, непрозорим способом,

– сказала міністр інформації Ашвіні Вайшнау.

Таке оголошення було зроблене напередодні майбутніх виборів у штаті Біхар, де керівна партія прем'єр-міністра Нарендри Моді буде боротися за збереження влади. Останній перепис населення, проведений у 2011 році, включав кастові дані, проте його результати так і не були опубліковані через сумніви щодо їхньої точності.



Індія проведе національний перепис населення з питанням про касти / Фото Unsplash

Водночас опозиційна партія на чолі з Рахулом Ганді закликає до проведення всебічного соціально-економічного перепису каст. Крім того, партія виступає за внесення поправок до Конституції, щоб скасувати чинне 50% обмеження на резервації для нижчих каст.

Які касти існують в Індії

Найвища каста – брахмани . Це священники, вчителі, вчені.

. Це священники, вчителі, вчені. Друга за значенням – кшатрії . Це військові, політики, держслужбовці.

. Це військові, політики, держслужбовці. Середній клас – вайш'ї . Це продавці, фермери, ремісники.

. Це продавці, фермери, ремісники. Нижча каста – шудри . Це робітники фізично праці, слуги.

. Це робітники фізично праці, слуги. Також є даліти, які не входять до жодної касти. Історично ці люди зазнавали дискримінації, виконували "нечисту" роботу.

Аналітики висловлюють занепокоєння, що наявні квоти, які ґрунтуються на застарілих даних, незабаром будуть переглянуті. І нові цифри можуть відобразити більшу кількість осіб, які належать до нижчих каст, що може призвести до вимог збільшити квоти.

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