У деяких країнах зйомка може призвести до серйозних юридичних наслідків, включаючи штрафи, судові процеси й навіть ув'язнення. Де туристам слід проявляти обережність при використанні фотоапаратів розповідає 24 Канал.
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У яких країнах заборонено знімати на камеру
- ОАЕ
У Дубаї суворо заборонено фотографувати людей без їхньої згоди, оскільки це є порушенням права на недоторканність приватного життя. Порушникам може загрожувати штраф до 500 000 дирхамів (понад 130 000 доларів США) або тюремне ув'язнення.
- Японія
З метою збереження культурної цілісності та поваги до місцевих звичаїв, фотографування суворо заборонено в храмах, на вокзалах і в деяких традиційних готелях, відомих як рьокани.
Крім того, фотографування мешканців без їхньої згоди може розглядатися як втручання у приватне життя. У Кіото, особливо у відомому районі Ґіон, фотографувати гейш категорично заборонено, а порушникам загрожує штраф до 10 000 єн, приблизно 100 доларів США.
- Франція
Зйомка людей у громадських місцях без їхньої згоди, особливо неповнолітніх, суворо заборонена. Така практика суперечить чинному законодавству, спрямованому на захист персональних даних і прав на недоторканність приватного життя.
- Італія
У Ватикані фотографування залишається суворо забороненим в межах культової Сикстинської капели, що підкреслює важливість збереження цього культурного скарбу. Також кілька музеїв по всій Італії запровадили правила, що дозволяють фотографувати лише без спалаху, а деякі об'єкти взагалі забороняють зйомки.
Фотографування в музеях Італії має певні обмеження / Фото Unsplash
У Портофіно місцева влада запровадила новий штраф у розмірі 275 євро для туристів, які зупиняються, щоб зробити селфі у визначених "червоних зонах", які, як відомо, створюють затори на дорогах.
- Індія
Фотографувати в аеропортах, на військових об'єктах і біля урядових будівель суворо заборонено. Певні місця релігійного значення, включаючи стародавні храми, такі як храм Джаганнатха в Пурі, також дотримуються суворої політики заборони фотографування. Порушення цих правил може призвести до великих штрафів та можливого арешту.
- Північна Корея
Вся фотозйомка перебуває під контролем. Самостійне фото може призвести до тюремного ув'язнення. Тому камеру вмикати варто лише у супроводі ліцензованого гіда та у спеціально відведених для цього місцях.
- Туреччина і Єгипет
Фотографувати військові об'єкти та персонал суворо заборонено, а порушникам загрожує штраф або розслідування. Крім того, зйомка поліцейських або демонстрацій вважається серйозним правопорушенням, яке кваліфікується як шпигунство або загроза безпеці.
- Таїланд
Заборона існує на фотографування в зоні злітно-посадкової смуги на пляжі Пхукет Біч. Порушникам загрожує великий штраф у розмірі 40 000 бат (приблизно 1300 доларів США) або навіть тюремне ув'язнення терміном до 20 років. У крайньому разі, особливо небезпечні порушники можуть бути засуджені до смертної кари, як це передбачено Законом про повітряну авіацію.
- Саудівська Аравія
Зйомка та розповсюдження зображень державних установ, співробітників правоохоронних органів та жінок суворо заборонені. Порушники можуть зіткнутися з покараннями, включаючи штрафи або депортацію.
- Сінгапур
З метою підтримання порядку та безпеки уряд запровадив суворі правила щодо фотографування в громадських місцях, особливо поблизу урядових установ.
Крім того, особи, які бажають робити знімки в музеях і на виставках, повинні отримати на це попередній дозвіл.