У деяких країнах зйомка може призвести до серйозних юридичних наслідків, включаючи штрафи, судові процеси й навіть ув'язнення. Де туристам слід проявляти обережність при використанні фотоапаратів розповідає 24 Канал.

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У яких країнах заборонено знімати на камеру

ОАЕ

У Дубаї суворо заборонено фотографувати людей без їхньої згоди, оскільки це є порушенням права на недоторканність приватного життя. Порушникам може загрожувати штраф до 500 000 дирхамів (понад 130 000 доларів США) або тюремне ув'язнення.

Японія

З метою збереження культурної цілісності та поваги до місцевих звичаїв, фотографування суворо заборонено в храмах, на вокзалах і в деяких традиційних готелях, відомих як рьокани.

Крім того, фотографування мешканців без їхньої згоди може розглядатися як втручання у приватне життя. У Кіото, особливо у відомому районі Ґіон, фотографувати гейш категорично заборонено, а порушникам загрожує штраф до 10 000 єн, приблизно 100 доларів США.

Франція

Зйомка людей у громадських місцях без їхньої згоди, особливо неповнолітніх, суворо заборонена. Така практика суперечить чинному законодавству, спрямованому на захист персональних даних і прав на недоторканність приватного життя.

Італія

У Ватикані фотографування залишається суворо забороненим в межах культової Сикстинської капели, що підкреслює важливість збереження цього культурного скарбу. Також кілька музеїв по всій Італії запровадили правила, що дозволяють фотографувати лише без спалаху, а деякі об'єкти взагалі забороняють зйомки.



Фотографування в музеях Італії має певні обмеження / Фото Unsplash

У Портофіно місцева влада запровадила новий штраф у розмірі 275 євро для туристів, які зупиняються, щоб зробити селфі у визначених "червоних зонах", які, як відомо, створюють затори на дорогах.

Індія

Фотографувати в аеропортах, на військових об'єктах і біля урядових будівель суворо заборонено. Певні місця релігійного значення, включаючи стародавні храми, такі як храм Джаганнатха в Пурі, також дотримуються суворої політики заборони фотографування. Порушення цих правил може призвести до великих штрафів та можливого арешту.

Північна Корея

Вся фотозйомка перебуває під контролем. Самостійне фото може призвести до тюремного ув'язнення. Тому камеру вмикати варто лише у супроводі ліцензованого гіда та у спеціально відведених для цього місцях.

Туреччина і Єгипет

Фотографувати військові об'єкти та персонал суворо заборонено, а порушникам загрожує штраф або розслідування. Крім того, зйомка поліцейських або демонстрацій вважається серйозним правопорушенням, яке кваліфікується як шпигунство або загроза безпеці.

Таїланд

Заборона існує на фотографування в зоні злітно-посадкової смуги на пляжі Пхукет Біч. Порушникам загрожує великий штраф у розмірі 40 000 бат (приблизно 1300 доларів США) або навіть тюремне ув'язнення терміном до 20 років. У крайньому разі, особливо небезпечні порушники можуть бути засуджені до смертної кари, як це передбачено Законом про повітряну авіацію.

Саудівська Аравія

Зйомка та розповсюдження зображень державних установ, співробітників правоохоронних органів та жінок суворо заборонені. Порушники можуть зіткнутися з покараннями, включаючи штрафи або депортацію.

Сінгапур

З метою підтримання порядку та безпеки уряд запровадив суворі правила щодо фотографування в громадських місцях, особливо поблизу урядових установ.

Крім того, особи, які бажають робити знімки в музеях і на виставках, повинні отримати на це попередній дозвіл.

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