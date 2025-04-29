Як пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail, аеропорт Стамбула, який щодня приймає 220 000 пасажирів, отримав звання "найдорожчого аеропорту у світі". Так його назвали туристи через високі ціни на їжу та напої.

Читайте також Напередодні сезону: один з найпопулярніших островів Хорватії запровадив дрес-код для туристів

В якому аеропорту найдорожчі ціни на їжу та напої

Леонард Бербері, журналіст італійського видання L'Economia, під час свого візиту в аеропорту Стамбула за 90-грамову лазанью заплатив 24,50 євро. Її якістю він був зовсім незадоволений.

Це більше схоже на шматок цегли з посипкою з чогось схожого на тертий сир і псевдобазиліковим листом,

– прокоментував він.

Турист також з'ясував, що круасани коштують від 14,50 до 17,50 євро, залежно від начинки, а італійські салати з куркою – 17,50 євро.

Однак, найбільш шокуючим відкриттям стали ціни на пиво. Так, до прибуття в аеропорт він придбав півлітрову пляшку найпопулярнішого в Туреччині пива Efes на площі Таксим всього за 1,50 євро. А в аеропорті те ж саме пиво коштувало 17,50 євро – зростання на 1067%.

Турист відвідав і ресторани – які ціни там

Під час нещодавнього візиту Леонард відвідав і кілька закладів швидкого харчування, але його досвід там також не виправдав очікувань.



Ціни в Стамбулі високі не лише в аеропорту / Фото Unsplash

Так, у ресторані Popeyes обід, що складається з чотирьох смажених курячих крилець, кока-коли та картоплі фрі, коштує 17,50 євро. Тим часом біг-мак у McDonald's коштує 21,50 євро, а в меню Double Quarter Pounder – ще дорожче, 25,30 євро. Burger King не уникнув критики, оскільки Whopper у них коштує 22 євро.

Турист Леонард є одним з тих, хто наголошує на непомірних цінах, і цю думку поділяють численні мандрівники на Reddit. Один користувач навіть повідомив, що заплатив 6 євро за один банан в аеропорту Стамбула.

А раніше 24 Канал писав про те, в яких аеропортах світу найчастіше крадуть багаж.