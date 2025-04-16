24 Канал з посиланням на свіже дослідження AirAdvisor розповідає, що в певних аеропортах валізи пропадають частіше. І причина цього якраз крадіжки.
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В яких аеропортах світу найчастіше крадуть багаж
Загалом було проаналізовано 53 аеропорти по всьому світу за такими параметрами:
- обсяг пасажирів;
- рейтинги Google та відгуки Yelp;
- пошуки загубленого багажу в околицях аеропорту;
- середній час, який потрібно пройти від виходу на посадку до зони видачі багажу.
Автори дійшли висновку, що у більших за розміром і завантаженіших аеропортах частіше трапляються крадіжки багажу.
Лондонський аеропорт Хітроу, найбільший міжнародний аеропорт Великої Британії, став лідером з пошуку загубленого багажу в Інтернеті. Хоча він, можливо, не перевершує інші аеропорти за загальним розміром, він значно випереджає пасажиропотоком своїх конкурентів і обсягом пошукових запитів в Google, пов'язаних із загубленим багажем.
Аеропорт Хітроу в Лондоні / Фото Unsplash
10 аеропортів світу, де найчастіше губиться багаж пасажирів:
- Аеропорт Лондон Хітроу (LHR), Велика Британія.
- Міжнародний аеропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франція.
- Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ.
- Аеропорт Стамбула (IST), Туреччина.
- Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні (FRA), Німеччина.
- Аеропорт Амстердама Схіпхол (AMS), Нідерланди.
- Аеропорт Сінгапур Чангі (SIN), Сінгапур.
- Аеропорт Барселона-Ель-Прат (BCN), Іспанія.
- Міжнародний аеропорт Стамбул-Сабіха Гекчен (SAW), Туреччина.
- Міжнародний аеропорт Сіднея Кінгсфорд Сміт (SYD), Австралія.
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