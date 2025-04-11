Все через одного пасажира. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Paddle Your Own Kanoo.

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Літак двічі сів не там – як так сталося

Літак Boeing 777-200, що виконував рейс з Нассау до Лондона, здійснив екстрену посадку в Гандері на канадському острові Ньюфаундленд. Все сталося через невідкладну медичну допомогу пасажиру.

Згодом екіпаж виявив, що не зможе здійснити рейс до Лондона у дозволені робочі години. Щоб не створювати незручностей для 235 пасажирів у Канаді, авіакомпанія вирішила перенаправити літак до Кеблавіка в Ісландії.

Поки літак прямував до Ісландії, British Airways відправила туди інший екіпаж на борту Airbus A321. Нова команда замінила основний екіпаж й успішно продовжила політ до Лондона з пасажирами на борту.

Всі долетіли до місця призначення, але з двома вимушеними зупинками.

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