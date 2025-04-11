Все из-за одного пассажира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Paddle Your Own Kanoo.

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Самолет дважды сел не там – как так произошло

Самолет Boeing 777-200, выполнявший рейс из Нассау в Лондон, совершил экстренную посадку в Гандере на канадском острове Ньюфаундленд. Все произошло из-за неотложной медицинской помощи пассажиру.

Впоследствии экипаж обнаружил, что не сможет осуществить рейс в Лондон в разрешенные рабочие часы. Чтобы не создавать неудобств для 235 пассажиров в Канаде, авиакомпания решила перенаправить самолет в Кеблавик в Исландии.

Пока самолет направлялся в Исландию, British Airways отправила туда другой экипаж на борту Airbus A321. Новая команда заменила основной экипаж и успешно продолжила полет в Лондон с пассажирами на борту.

Все долетели до места назначения, но с двумя вынужденными остановками.

Интересно: а сколько стоит самый дорогой в мире перелет.