Она переворачивает представление об авиаперелетах для тех, кто готов инвестировать в высококлассное пребывание в небе – пассажиры могут получить все права эксклюзивности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Сколько стоит самый дорогой в мире перелет

Авиакомпания Etihad Airways предлагает роскошный трехкомнатный люкс на борту самолета Airbus A380 по цене 49 000 фунтов стерлингов для любителей роскошных путешествий.

С шиком можно пролететь в номере на самолете, который содержит:

гостиную зону,

спальню с двуспальной кроватью,

ванную комнату с душем.



Роскошный класс The Residence в Etihad Airways / Фото Etihad Airways

Также клиентам предоставляются услуги дворецкого, который будет отвечать за удобства и любые прихоти пассажиров.

Путешественники могут насладиться уединением и комфортом. Представьте себе, что вам подают шампанское, пока вы отдыхаете в гостиной в небе, или наслаждаетесь кулинарными шедеврами от шеф-поваров мирового класса,

– говорится в сообщении.

В недавнем заявлении авиакомпания подчеркнула, что цены на ее билеты отражают стремление к комфорту пассажиров и широкого спектра удобств.



Предложение предусматривает даже дворецкого в небе / Фото Etihad Airways

Путешественники получат эксклюзивные привилегии, включая приоритетную посадку и доступ к премиум-залам, что гарантирует высокий уровень обслуживания в течение всего путешествия.

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