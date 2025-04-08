С июня авиаперевозчик начнет летать из Кишинева в Берлин, Прагу и Стокгольм. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу SkyUp.
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SkyUp запускает 3 новых направления из Молдовы
В сообщении пресс-службы авиакомпании стало известно, что новые рейсы начнутся в июне 2025 года, соединив главный аэропорт Молдовы со столицами Германии, Чехии и Швеции:
- "Кишинев – Стокгольм", с 01 июня 2025 года каждый вторник и воскресенье;
- "Кишинев – Прага", с 02 июня 2025 каждый понедельник и субботу;
- "Кишинев – Берлин", с 04 июня 2025 каждую среду и пятницу.
Напомним, авиакомпания SkyUp Airlines пока не может выполнять рейсы непосредственно из Украины из-за ограничений гражданских авиаперевозок на фоне полномасштабной войны. Поэтому временно самолеты украинской авиакомпании базируются в аэропорту "Кишинев" в соседней Молдове.
Авиакомпания SkyUp Airlines объявила об открытии новых маршрутов из Кишинева, которые соединят путешественников с популярными направлениями Европы. Полеты будут доступны в такие города, как:
- Аликанте, Барселона и Пальма-де-Майорка в Испании;
- Афины, Ираклион и Салоники в Греции;
- Ницца и Париж во Франции;
- Лиссабон в Португалии;
- Ларнака на Кипре.
Первые полеты запланированы на апрель 2025 года.