С июня авиаперевозчик начнет летать из Кишинева в Берлин, Прагу и Стокгольм. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

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SkyUp запускает 3 новых направления из Молдовы

В сообщении пресс-службы авиакомпании стало известно, что новые рейсы начнутся в июне 2025 года, соединив главный аэропорт Молдовы со столицами Германии, Чехии и Швеции:

"Кишинев – Стокгольм" , с 01 июня 2025 года каждый вторник и воскресенье;

, с 01 июня 2025 года каждый вторник и воскресенье; "Кишинев – Прага" , с 02 июня 2025 каждый понедельник и субботу;

, с 02 июня 2025 каждый понедельник и субботу; "Кишинев – Берлин", с 04 июня 2025 каждую среду и пятницу.

Напомним, авиакомпания SkyUp Airlines пока не может выполнять рейсы непосредственно из Украины из-за ограничений гражданских авиаперевозок на фоне полномасштабной войны. Поэтому временно самолеты украинской авиакомпании базируются в аэропорту "Кишинев" в соседней Молдове.

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила об открытии новых маршрутов из Кишинева, которые соединят путешественников с популярными направлениями Европы. Полеты будут доступны в такие города, как:

Аликанте, Барселона и Пальма-де-Майорка в Испании;

Афины, Ираклион и Салоники в Греции;

Ницца и Париж во Франции;

Лиссабон в Португалии;

Ларнака на Кипре.

Первые полеты запланированы на апрель 2025 года.