З червня авіаперевізник почне літати з Кишинева до Берліна, Праги та Стокгольму. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу SkyUp.
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SkyUp запускає 3 нові напрямки з Молдови
У повідомленні пресслужби авіакомпанії стало відомо, що нові рейси почнуться в червні 2025 року, з'єднавши головний аеропорт Молдови зі столицями Німеччини, Чехії та Швеції:
- "Кишинів – Стокгольм", з 01 червня 2025 щовівторка і неділі;
- "Кишинів – Прага", з 02 червня 2025 щопонеділка і суботи;
- "Кишинів – Берлін", з 04 червня 2025 щосереди й п'ятниці.
Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines наразі не може виконувати рейси безпосередньо з України через обмеження цивільних авіаперевезень на тлі повномасштабної війни. Тому тимчасово літаки української авіакомпанії базуються в аеропорті "Кишинів" у сусідній Молдові.
Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про відкриття нових маршрутів з Кишинева, які з'єднають мандрівників з популярними напрямками Європи. Польоти будуть доступні до таких міст, як:
- Аліканте, Барселона та Пальма-де-Майорка в Іспанії;
- Афіни, Іракліон та Салоніки в Греції;
- Ніцца та Париж у Франції;
- Лісабон у Португалії;
- Ларнака на Кіпрі.
Перші польоти заплановані на квітень 2025 року.