У відповідь місцева влада запроваджує нові обмеження. Зокрема, тепер Хвар вимагатиме більш суворий дрес-код для туристів, пише 24 Канал з посиланням на Schengen.News.

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Хорватський острів Хвар запровадив дрес-код

У Хварі влада запроваджує суворіші правила щодо публічного одягу, особливо поблизу історичних пам'яток та релігійних місць.

Туристів попереджають, що носіння невідповідного одягу в цих місцях може призвести до значних штрафів. Наприклад, за носіння купальників за межами спеціально відведених пляжних зон у Хварі можуть накласти штраф у розмірі до 600 євро.

Крім того, особи, які прогулюються центром міста без сорочок або в надмірно відвертому одязі, можуть бути оштрафовані на 500 євро.

Нові зміни допоможуть краще захистити імідж і забезпечити сім'ям і жителям комфорт, зокрема, в історичних або священних місцях,

– вважає влада острова.

Зазначається, що рішення Хвара показує, що навіть нерелігійні місця використовують дрес-коди, щоб впоратися з масовим туризмом.



За невідповідний одяг у Хварі можна отримати штраф / Фото Unsplash

Виникли й суперечки

Нещодавні зміни викликали значні дебати в туристичній галузі. Критики стверджують, що запровадження штрафів може відлякати відвідувачів, потенційно зашкодити місцевій економіці та створити несприятливу атмосферу.

Натомість прихильники нових заходів наголошують на важливості просування шанобливого ставлення до туристів, включаючи відповідний дрес-код, як життєво важливого для довгострокового сталого розвитку регіону.

У світлі цих змін, туристичних консультантів та туроператорів закликають інформувати туристів про місцеві звичаї та правила щодо їхнього прибуття.

До слова, через смерть Папи у Римі для туристів є певні обмеження.