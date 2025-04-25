Міст розташований у провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю. Він матиме висоту 2051 фут над рівнем річки, пише 24 Канал з посиланням на CNN Travel.

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В Китаї відкриють найвищий міст у світі

Китай робить значні кроки для покращення своєї інфраструктури по всій країні, приділяючи особливу увагу слаборозвиненим гірським районам, таким як Гуйчжоу. Розташований приблизно за 800 миль на захід від Шеньчженя, Гуйчжоу характеризується складним рельєфом.

Помітним проєктом у цьому регіоні є будівництво мосту через Великий каньйон Хуацзян, який часто називають "земною тріщиною".



Міст Гранд Каньйон Хуацзян / Фото Tang Zhe / China News Service / AP

Майбутній міст не лише поб'є рекорди, але й значно покращить транспортне сполучення в цьому регіоні. Очікується, що після введення його в експлуатацію час подорожі через Великий каньйон Хуацзян скоротиться з 2 годин до 1 хвилини, що полегшить пересування як легкових, так і вантажних автомобілів.

Наразі загальний прогрес мосту досяг 95%, і планується, що він буде відкритий для руху в другій половині 2025 року,

– сказав Чжан Шенлінь, головний інженер Guizhou Highway Group.

Нове інженерне диво здіймається на висоті 2 050 футів над річкою Бейпан. Цей міст довжиною 0,9 милі в 9 разів вищий за знаменитий міст Золоті Ворота в Сан-Франциско.



Вид з висоти пташиного польоту на міст Хуацзян Гранд Каньйон / Фото Tang Zhe / China News Service / AP

Міст – це підвісна сталева конструкція загальною довжиною 9 482 фути. Офіційні роботи над проєктом розпочалися 18 січня 2022 року, а завершити їх планується до 30 червня 2025 року.

Міст Бейпаньцзян наразі утримує титул найвищого мосту у світі, розташований теж у провінції Гуйчжоу. Ця споруда, що височіє на 565 метрів над річкою Бейпан, слугує життєво важливим сполученням між провінціями Гуйчжоу та Юньнань.

До слова, у Варшаві відкриють новий оглядовий майданчик.