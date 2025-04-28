В ответ местные власти вводят новые ограничения. В частности, теперь Хвар потребует более строгий дресс-код для туристов, пишет 24 Канал со ссылкой на Schengen.News.

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Хорватский остров Хвар ввел дресс-код

В Хваре власти вводят строгие правила относительно публичной одежды, особенно вблизи исторических памятников и религиозных мест.

Туристов предупреждают, что ношение неподходящей одежды в этих местах может привести к значительным штрафам. Например, за ношение купальников за пределами специально отведенных пляжных зон в Хваре могут наложить штраф в размере до 600 евро.

Кроме того, лица, которые прогуливаются по центру города без рубашек или в чрезмерно откровенной одежде, могут быть оштрафованы на 500 евро.

Новые изменения помогут лучше защитить имидж и обеспечить семьям и жителям комфорт, в частности, в исторических или священных местах,

– считают власти острова.

Отмечается, что решение Хвара показывает, что даже нерелигиозные места используют дресс-коды, чтобы справиться с массовым туризмом.



За неподходящую одежду в Хваре можно получить штраф / Фото Unsplash

Возникли и споры

Недавние изменения вызвали значительные дебаты в туристической отрасли. Критики утверждают, что введение штрафов может отпугнуть посетителей, потенциально повредить местной экономике и создать неблагоприятную атмосферу.

Зато сторонники новых мероприятий отмечают важность продвижения уважительного отношения к туристам, включая соответствующий дресс-код, как жизненно важного для долгосрочного устойчивого развития региона.

В свете этих изменений, туристических консультантов и туроператоров призывают информировать туристов о местных обычаях и правила относительно их прибытия.

К слову, из-за смерти Папы в Риме для туристов есть определенные ограничения.