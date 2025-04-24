Туристов также предупредили об огромных очередях и толпах в Риме в ближайшее время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews Travel.

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Ограничения в Риме из-за смерти Папы Франциска

Базилика Святого Петра

Тело Папы Римского в это время выставлено для прощания, что приводит к длинным очередям и усиленным мерам безопасности на месте. Ожидается, что определенные части базилики, включая купол, будут временно недоступны.

Базилика Санта-Мария-Маджоре

Поскольку Папа Франциск в завещании пожелал быть похороненным именно здесь, доступ к этой церкви ограничен в связи с подготовкой к похоронам.

Сикстинская капелла

Это место тоже станет недоступным примерно через 15 – 20 дней после смерти понтифика. Именно в это время начнется конклав, на котором будет избран новый Папа Римский.

Примечательно, что часовня будет закрыта за неделю до начала конклава и будет оставаться закрытой на протяжении всего избирательного процесса.



Сикстинская капелла временно будет закрыта / Фото Unsplash

Ватиканские музеи и сады

Хотя музеи продолжают работать, экскурсии по Ватиканским садам приостановлены из соображений безопасности.

Толпы и повышенные цены в Риме

В ближайшие недели Рим готовится принять гостей со всего мира, которые соберутся, чтобы попрощаться с Папой Франциском и наблюдать за выборами его преемника на посту главы Католической Церкви.

В то же время предупреждают, что повышенный спрос в этот период может привести к росту цен на авиабилеты и жилье в городе.

Кроме того, некоторые местные магазины и рестораны могут временно закрыть свои двери в знак уважения к событию.

К слову, в Венеции снова введут налог для однодневных туристов.