Туристов также предупредили об огромных очередях и толпах в Риме в ближайшее время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews Travel.
Читайте также 310 метров над землей: в Варшаве откроется новая уникальная смотровая площадка
Ограничения в Риме из-за смерти Папы Франциска
- Базилика Святого Петра
Тело Папы Римского в это время выставлено для прощания, что приводит к длинным очередям и усиленным мерам безопасности на месте. Ожидается, что определенные части базилики, включая купол, будут временно недоступны.
- Базилика Санта-Мария-Маджоре
Поскольку Папа Франциск в завещании пожелал быть похороненным именно здесь, доступ к этой церкви ограничен в связи с подготовкой к похоронам.
- Сикстинская капелла
Это место тоже станет недоступным примерно через 15 – 20 дней после смерти понтифика. Именно в это время начнется конклав, на котором будет избран новый Папа Римский.
Примечательно, что часовня будет закрыта за неделю до начала конклава и будет оставаться закрытой на протяжении всего избирательного процесса.
Сикстинская капелла временно будет закрыта / Фото Unsplash
- Ватиканские музеи и сады
Хотя музеи продолжают работать, экскурсии по Ватиканским садам приостановлены из соображений безопасности.
Толпы и повышенные цены в Риме
В ближайшие недели Рим готовится принять гостей со всего мира, которые соберутся, чтобы попрощаться с Папой Франциском и наблюдать за выборами его преемника на посту главы Католической Церкви.
В то же время предупреждают, что повышенный спрос в этот период может привести к росту цен на авиабилеты и жилье в городе.
Кроме того, некоторые местные магазины и рестораны могут временно закрыть свои двери в знак уважения к событию.
К слову, в Венеции снова введут налог для однодневных туристов.