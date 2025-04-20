Ранее налог уже действовал, но он был отменен. Теперь вернули и еще и увеличили: в некоторых случаях придется заплатить до 10 евро, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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В Венеции снова будет налог для однодневных туристов

С 18 апреля по 27 июля 2025 года Венеция ввела новую политику въезда, направленную на управление туристическим трафиком в историческом центре города. Посетители, которые планируют посетить город в пятницу, субботу, воскресенье или в праздничные дни, должны будут оплатить сбор в размере 5 евро в часы пик, а именно с 8:30 утра до 16:00 вечера.

Для тех, кто не зарегистрируется минимум за 4 дня до визита, плата удваивается до 10 евро. Кроме того, на туристов, которые будут пытаться избежать оплаты, могут быть наложены штрафы в размере от 50 до 300 евро.

Процесс регистрации будет происходить онлайн, и после успешной оплаты туристы получат QR-код как подтверждение.



Венеция вернула налог для однодневных туристов / Фото Unsplash

Сбор не взимается с:

жителей Венеции и региона Венето;

тех, кто приезжает на работу, обучение или лечение;

туристов, остающихся на ночлег.

При этом острова Мурано, Бурано и другие районы лагуны в новую программу не включены.

Для чего этот налог

Пытаясь бороться с чрезмерным туризмом и управлять потоком посетителей, особенно во время праздников и выходных, городские власти Венеции внедряют новые меры – туристические налоги.

Знаковый город, известный своими живописными каналами, недавно едва избежал занесения в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения, и на это решение в значительной степени повлияли негативные последствия овертуризма.

К слову, в Италии туристам запретили шлепанцы в нацпарке Чинкве-Терре.